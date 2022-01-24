France 2: отказ от автомобиля и экономия на еде — французы рассказали, как справляются с ростом цен

Французы признаются, что стремительный рост цен на все категории товаров заставляет их пересматривать свой бюджет, сообщает France 2. Как рассказывают прохожие на улицах, подорожание топлива вынуждает некоторых отказаться от использования автомобиля, а рост цен на продукты — выбирать товары не лучшего качества. При этом опрошенные телеканалом люди отметили, что их зарплаты не сильно выросли.

Какое чувство испытывают французы касательно их покупательской способности? Встреченные нами сегодня люди констатируют, что их бюджет продолжает сокращаться — в первую очередь, из-за расходов на энергоносители.

МУЖЧИНА: Я получил счета за газ и электричество и график платежей, и оказалось, что они выросли на 30 процентов.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Однозначно — топливо. Оно стало для меня таким дорогим, что теперь у меня больше нет машины. Потому что я увидел, что топливо стоит два евро за литр, и я подсчитал, что будет дешевле брать машину в аренду в случае необходимости, чем покупать машину.

ТРЕТИЙ МУЖЧИНА: Стоимость топлива — астрономическая. В общем, пока мы ждём. Мы не знаем, что случится завтра. Так что мы ждём.

Это значит, что нужно экономить. Для некоторых речь идёт, без сомнения, о бюджете на питание.

ЧЕТВЁРТЫЙ МУЖЧИНА: Теперь тележка с продуктами становится всё менее полной за большую цену.

ЖЕНЩИНА: Когда ходишь за покупками, замечаешь, что цены на некоторые продукты стремительно выросли.

ПЯТЫЙ МУЖЧИНА: Говядина, рыба, морепродукты — всё это подорожало, да.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Мне говорят, что в мои 67 лет питание для меня уже не так важно, и я могу позволить себе покупать продукты не обязательно лучшего качества.

Как же высвободить немного средств на беззаботное времяпрепровождение и досуг? Для одних это сложно, для других — жизненно необходимо.

ШЕСТОЙ МУЖЧИНА: Мы теперь реже ходим по ресторанам, делаем меньше разных вещей, потому что в финансовом плане это очень сложно.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Мы проводим время за бесплатными занятиями, например, идём на прогулку вместо похода в ресторан или парк аттракционов. Мы больше не ходим в такие места. Не можем себе позволить.

ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Мне кажется, если мы научимся потреблять меньше и более осознанно, нас, безусловно, это меньше затронет. Это же в действительности заложено в природе общества — потреблять всё больше.

ПЯТАЯ ЖЕЩИНА: Досуг будет продолжаться. В любом случае это всё, что нам остаётся. Поэтому рестораны, бары, надо всем этим пользоваться, пока есть возможность.

При этом французы рассказали об ощущении, что их зарплаты недостаточно выросли.

Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.