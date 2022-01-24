France 2: отказ от автомобиля и экономия на еде — французы рассказали, как справляются с ростом цен
Какое чувство испытывают французы касательно их покупательской способности? Встреченные нами сегодня люди констатируют, что их бюджет продолжает сокращаться — в первую очередь, из-за расходов на энергоносители.
МУЖЧИНА: Я получил счета за газ и электричество и график платежей, и оказалось, что они выросли на 30 процентов.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Однозначно — топливо. Оно стало для меня таким дорогим, что теперь у меня больше нет машины. Потому что я увидел, что топливо стоит два евро за литр, и я подсчитал, что будет дешевле брать машину в аренду в случае необходимости, чем покупать машину.
ТРЕТИЙ МУЖЧИНА: Стоимость топлива — астрономическая. В общем, пока мы ждём. Мы не знаем, что случится завтра. Так что мы ждём.
Это значит, что нужно экономить. Для некоторых речь идёт, без сомнения, о бюджете на питание.
ЧЕТВЁРТЫЙ МУЖЧИНА: Теперь тележка с продуктами становится всё менее полной за большую цену.
ЖЕНЩИНА: Когда ходишь за покупками, замечаешь, что цены на некоторые продукты стремительно выросли.
ПЯТЫЙ МУЖЧИНА: Говядина, рыба, морепродукты — всё это подорожало, да.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Мне говорят, что в мои 67 лет питание для меня уже не так важно, и я могу позволить себе покупать продукты не обязательно лучшего качества.
Как же высвободить немного средств на беззаботное времяпрепровождение и досуг? Для одних это сложно, для других — жизненно необходимо.
ШЕСТОЙ МУЖЧИНА: Мы теперь реже ходим по ресторанам, делаем меньше разных вещей, потому что в финансовом плане это очень сложно.
ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Мы проводим время за бесплатными занятиями, например, идём на прогулку вместо похода в ресторан или парк аттракционов. Мы больше не ходим в такие места. Не можем себе позволить.
ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Мне кажется, если мы научимся потреблять меньше и более осознанно, нас, безусловно, это меньше затронет. Это же в действительности заложено в природе общества — потреблять всё больше.
ПЯТАЯ ЖЕЩИНА: Досуг будет продолжаться. В любом случае это всё, что нам остаётся. Поэтому рестораны, бары, надо всем этим пользоваться, пока есть возможность.
При этом французы рассказали об ощущении, что их зарплаты недостаточно выросли.
Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.