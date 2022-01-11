SRF: из-за плохого урожая и высоких цен на электричество в Швейцарии подорожал хлеб

Хлебобулочные изделия в Швейцарии с начала года подорожали примерно на 15%, сообщает швейцарский телеканал SRF. Отчасти это связано с низким урожаем: в 2021 году в стране собрали на треть, а местами и на половину меньше зерна, чем обычно, поэтому хлебопекарням приходится покупать муку за рубежом. Одновременно с этим выросли и расходы на электричество. В итоге хлеб в Швейцарии заметно вырос в цене.

Почти нет слив, вишен и груш, а винограда совсем немного — прошлый год с его обильными осадками сильно попортил урожай фермерам в Швейцарии, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Однако в то время как скудный урожай фруктов и винограда широко освещался в общественной жизни, другому сельскохозяйственному продукту уделялось куда меньше внимания, хотя он является важной составляющей пропитания. Речь идёт о зерне, отмечает SRF. В этой области урожай 2021 года тоже оказался плохим — а теперь это отразилось на ценах на мучные изделия.

В общей сложности Швейцария за прошлый год собрала на треть меньше урожая зерновых, чем за год до этого, рассказали в отраслевой организации по зерновым и масличным культурам Swiss Granum. В некоторых регионах урожай был ещё ниже — например, в кантоне Люцерн, многие поля которого были опустошены летом необычно часто выпадавшим градом.

«Наши фермеры собрали половину урожая прошлых лет, — заявил владелец компании по сбору и перемалыванию зерна Гвидо Вики из Люцерна. — Кроме того, многое из собранного было низкого качества и непригодно для выпекания, потому что погода стояла слишком влажная».

Для мельниц это означает одно: они вынуждены импортировать зерно. Конечно, у них есть зернохранилища, в которых они собирают и смешивают урожаи вплоть до трёх лет, чтобы мука прошлого года не слишком отличалась по вкусу от муки следующего. «Но мы не можем просто опустошить имеющиеся запасы. Мы ведь не знаем, каким будет следующий урожай», — объяснил Гвидо Вики. Его компания закупила зерно у Германии, в результате чего избыточные расходы понесло и хлебопекарное производство. В итоге рост цен на хлеб, по его расчётам, должен составлять примерно 10—15%.

Большинство булочных в Швейцарии с начала года подняли цены на свои хлебобулочные изделия. «Это сказалось, в первую очередь, на изделиях с высоким содержанием муки, и чуть меньше — на кондитерских изделиях с высоким содержанием молока или масла», — рассказал председатель объединения производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Люцерна Йозеф Крейенбюль.

По его подсчётам, с начала года хлеб вырос в цене на 15%, и дело не только в импорте муки. «Одновременно с этим выросли и расходы на электричество в пекарнях. Также подорожал упаковочный материал», — отметил он.

При этом импорт муки приводит к подорожанию не только хлеба, отмечает швейцарский телеканал. Отсутствие произведённого в регионе зерна становится проблемой, в первую очередь для компаний, которые делают основную ставку на развитие региональной инфраструктуры и производства. Например, Гвидо Вики производит муку для швейцарской сети супермаркетов под девизом «из региона». Сейчас это пока ещё работает: зерна местных фермеров пока достаточно для того, чтобы обслуживать этот бренд. «Но с другими региональными биопродуктами у нас трудности», — сожалеет он.

При этом, по мнению производителя муки, ожидать быстрой нормализации ситуации не приходится. «Мы сейчас надеемся на хорошее урожайное лето. Но даже если оно будет лучше среднего, этого недостаточно. Спрос по-прежнему будет превышать предложение, потому что мельницы захотят восполнить свои запасы», — рассказал Гвидо Вики в беседе с журналистом SRF.