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France 2: рост цен на бензин вынудил французов экономить во время отпусков

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во Франции наступил период отпусков, однако в традиционные путешествия отправится лишь 30% отдыхающих, рассказывает France 2. Резко подскочившие тарифы на дизель и бензин больно ударили по семейному бюджету французов, которые теперь вынуждены экономить по другим статьям расходов — например, во время походов в ресторан.

По дороге в отпуск нельзя обойтись без обязательной остановки, которая теперь всех пугает, — для заправки на АЗС. Цены на бензин взлетают и влияют на семейный бюджет.

В первый день каникул мы встретились в Нормандии с этими автомобилистами, которые столкнулись с резко подскочившими тратами на бензин. Так, сегодня на этой заправке один литр дизеля стоит 1,80 евро, но у некоторых нет выбора.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ, корреспондент France 2: Вы видели, какие тут цены?
 
ВОДИТЕЛЬ: У меня просто совсем нет бензина.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ: То есть у вас скорее форс-мажор?
 
ВОДИТЕЛЬ: Да, что-то вроде того.
 
ДРУГОЙ ВОДИТЕЛЬ: Почти два евро, да. Это перебор.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ: Вы обращаете внимание на цену?
 
ДРУГОЙ ВОДИТЕЛЬ: На самом деле нет, потому что это необходимо. К сожалению, я бы сказал, что мы оказались почти в заложниках.
 
Здесь тариф на 10 процентов выше, чем на других заправках в округе, поэтому некоторые не заправляются полностью на трассе.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ: Добрый день!
 
На шоссе мы присоединились к Жерару и Патрисии Амиго, которые путешествуют в трейлере.
 
ЖЕРАР АМИГО, водитель трейлера: Вообще это наш ребёночек.
 
«Ребёночек», жадный до бензина.
 
ЖЕРАР АМИГО: Закачивать бензин надо прямо сюда, смотрите.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ: А сколько вам нужно литров?
 
ЖЕРАР АМИГО: Недавно я заполнил полный бак, получилось где-то 120 евро за 72 литра.
 
Такая кругленькая сумма вынуждает пару идти на некоторые уступки.
 
ПАТРИСИЯ АМИГО: Мы внимательнее относимся к тратам, когда едим не дома: не берём второй десерт или второй напиток в ресторане, чтобы всё же получалось сбалансировать бюджет.
 
На две недели кемпинга они установили бюджет в 350 евро.
 
Посмотрите на траты даже тех, кто не на каникулах: эта семья из Парижского региона приехала в Ле-Трепор всего на один день, не больше.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ: Вы проехали около ста километров это не так уж далеко.
 
ФРАНЦУЗ: Да, это небольшая поездка с дорогой, которая заняла два часа.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ: И, конечно, бензин значительная статья расходов?
 
ФРАНЦУЗ: Да, он начинает дорожать. Сейчас на 30 евро едва можно купить 15 литров да, цены начинают немного кусаться.
 
КЛОЭ ТИКСЬЕ: Так что это увеличивает ваш бюджет?
 
ФРАНЦУЗ: Разумеется. Увеличивает всё: бюджет на отдых, на еду, на развлечения на всё.
 
Этой зимой меньше 30 процентов французов запланировали поехать на каникулы.
 
Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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