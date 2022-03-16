Le Figaro: поездка в Киев лидеров Польши, Чехии и Словении вызвала «скрежет зубов» в ЕС

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении нанесли визит в Киев, но, как оказалось, он не был должным образом согласован с их партнёрами по Европейскому союзу, пишет Le Figaro. По словам европейских чиновников, подобные шаги нужно совершать только в том случае, если они могут привести к значительному прогрессу в миротворческом процессе, а их поездка, наоборот, несла в себе большие риски.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша побывали в Киеве. Вместе с ними в делегации был и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Они прибыли на Украину поездом с целью показать свою поддержку Киеву и «как можно скорее прекратить трагедию, которая разыгрывается на востоке», пишет Le Figaro.



Но в Брюсселе и в странах — членах Евросоюза эта инициатива вызвала «скрежет зубов». Конечно, Моравецкий информировал главу Европейского совета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о своих намерениях отправиться на Украину, но не указал, что это произойдёт меньше чем через неделю. И остальных европейских лидеров они известили буквально накануне поездки.



«Они несколько преувеличили, когда сказали, что приехали от имени Европейского совета. ЕС не давал им такой мандат», — приводит издание слова одного европейского дипломата.



Но, помимо самой формы визита, многие задаются вопросом о его ценностном аспекте в нынешних условиях. «Это индивидуальная инициатива, которая несёт в себе риски. Между Россией и Украиной идёт очень деликатный процесс переговоров, — приводит автор статьи слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата. — Когда делается такой шаг, нужно быть уверенным, что это к чему-то приведёт. Но не нужно, чтобы из-за этого ухудшалась ситуация».



В частности, европейские политики выразили опасение, что эти лидеры могли пострадать, стать мишенью для атаки. Они задаются вопросом, как тогда пришлось бы реагировать альянсу. Представители ЕС рассчитывают, что получат объяснения во время саммита ЕС, который должен состояться на следующей неделе.



В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, когда ему задали вопрос о возможных поездках в Киев или Москву, отметил, что не исключает никаких политических инициатив, но пойдёт на них только тогда, когда решит, что они принесут твёрдый и полезный результат, напоминает Le Figaro.