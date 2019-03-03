Министр обороны Германии о важности расширения ДРСМД: китайские ракеты угрожают и России

«Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы», — заявила в интервью Focus министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Так она аргументировала необходимость включения Пекина в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По её мнению, нужно искать новый подход к взаимодействию в сфере ядерного оружия.

В интервью Focus министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность включения Китая в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Она сказала, что и Россия заинтересована в этом: «Потому что китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы». «Хорошо, что у нас ещё есть шесть месяцев. В любом случае на саммите министров обороны стран-членов НАТО мы абсолютно чётко заявили, что старые решения из 80-х годов уже не подходят», — добавила она.



Она также прокомментировала результаты опросов в Германии, согласно которым большинство немцев боятся не Китая и России, а Соединённых Штатов Америки. По её словам, это связано с тем, что немцы поддерживают более тесные отношения с американцами: «Поэтому люди чаще замечают, какие у нас с ними проблемы, и эти проблемы носят более напряжённый характер, чем в случае Китая. И всё же нам нужно срочно сместить фокус на Китай. Ведь будем мы жить в авторитарном мире или нет — это зависит от того, в каком направлении будет развиваться эта страна».



По мнению фон дер Ляйен, единственный верный способ выстраивания отношений с Пекином — это интенсивный диалог: «Чем больше мы будем знать о Китае, тем лучше. И чем теснее будут эти отношения, тем сильнее Китай будет заинтересован в их сохранении. Нам нужно будет показать, что у медали всегда есть две стороны. Если, к примеру, участятся хакерские атаки на предприятия, мы должны об этом чётко сказать. Тогда, возможно, Пекин сам поймёт, что ему выгодно выстраивать с нами открытые и дружественные отношения».



Китайцы думают не на десятилетия, а столетия вперёд, объяснила министр: «Поэтому для них так важны долговременные отношения. Когда я была там с визитом, мне показали фотографии моих родителей, которые 35 лет назад посетили провинцию Аньхой. Они очень хотели проявить вежливость и сделать мне подарок. Этот эпизод помог мне многое понять о том, как китайцы воспринимают отношения. Я уверена, что мы можем говорить о ценностях и правилах. Нельзя судить о Китае только в чёрно-белых тонах: или всё потрясающе, потому что это огромный рынок, или катастрофа, потому что Китай такой другой и большой. Мы должны найти деликатные и умные способы общения. Но мы также должны демонстрировать силу».