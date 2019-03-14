S&S: Пентагон предлагает европейским союзникам раскошелиться на «сдерживание» России

Минобороны США собирается сократить бюджетные траты на инициативу, которая призвана не допустить «российской агрессии» на восточном фланге НАТО, пишет Stars & Stripes. При этом американские власти надеются, что их европейские союзники «разделят финансовое бремя» с Вашингтоном и увеличат военные траты, отмечает издание.

Пентагон планирует сократить почти на 10% траты на «сдерживание российской агрессии» в Европе. Американские власти надеются, что союзники в регионе покроют недостачу, пишет Stars & Stripes.

Минобороны США просит выделить на Европейскую инициативу по сдерживанию (EDI) $5,9 млрд, то есть на $600 млн меньше, чем в прошлом году. Эти средства идут на ротацию американских войск, базирующихся в Европе для укрепления восточного фланга НАТО, на заблаговременное складирование боевой техники и развитие инфраструктуры, в том числе аэродромов, поясняет издание.

Ротация войск продолжится, но сокращение трат означает уменьшение количества инициатив, связанных с военной инфраструктурой, потому что «большая часть работы уже сделана». Об этом на брифинге, посвящённом бюджету Пентагона, заявила главный ревизор ведомства Элейн Маккаскер.

По её словам, США ждут, что их союзники предпримут больше усилий в вопросе сдерживания. «Мы также стремимся увеличить распределение бремени (с европейскими членами НАТО. — ИноТВ). Мы всегда ищем новые способы сотрудничества с нашими партнёрами», — подчеркнула Маккаскер.

Администрация Трампа добивается, чтобы европейские страны увеличили вклад в собственную безопасность. Даже несмотря на то, что за последние два года США увеличили число собственных войск на континенте. Вместе с тем сокращение трат на EDI будет первым после запуска этой инициативы в 2014 году в ответ на «российскую интервенцию на Украине», отмечает издание.

Эта программа, ранее называвшаяся Инициатива по обеспечению европейской безопасности, должна была продемонстрировать солидарность Америки с Польшей и прибалтийскими странами, которых беспокоила «всё более агрессивная Россия». Изначально на этот проект выделили $1 млрд, и с каждым годом расходы продолжали увеличиваться.

Недавно глава Европейского командования США в Европе Кёртис Скапаротти сообщил законодателям, что американские союзники готовы сделать больше для улучшения стратегически важной инфраструктуры. По его словам, ЕС планирует потратить на эти цели $7 млрд.

«Мы должны развить успех и убедиться, что эти инвестиции будут направлены куда следует и положительно скажутся на мобильности вооружённых сил», — добавил Скапаротти.

Представители Пентагона подчеркнули, что план по сокращению EDI не означает, что Россия стала «представлять меньшую угрозу». «Нет, абсолютно нет. Мы сохраняем приверженность партнёрству НАТО. И, как вы можете судить по нашей стратегии, мы активно готовимся к соперничеству великих держав», — обратила внимание Маккаскер.