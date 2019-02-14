DM: чтобы не отставать от России, США занялись разработкой искусственного интеллекта

Пентагон работает над стратегией, которая позволит внедрить искусственный интеллект в военную сферу, пишет Daily Mail. Издание отмечает, что США стремятся развивать данную отрасль в ответ на активную разработку подобных технологий в России и Китае.

Министерство обороны США сообщило о разработке стратегии по внедрению искусственного интеллекта в военные технологии, которая позволит им не отставать в этой области от России и Китая, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что представленная на этой неделе стратегия стала первым ответом на глобальное развитие искусственного интеллекта. В Пентагоне надеются, что применение данных технологий позволит обеспечить лучшую защищённость американской армии, безопасность граждан и союзников США, а также снизить стоимость и увеличить скорость проведения операций.

«Другие страны, в частности Китай и Россия, инвестируют значительные средства в искусственный интеллект в военных целях, в том числе в приложения, которые поднимают вопросы, касающиеся международных норм и права», — приводит Daily Mail отрывок доклада Пентагона.

При этом ожидается, что искусственный интеллект повлияет на все составляющие деятельности министерства, от учебной подготовки специалистов до приёма новобранцев. В докладе не упоминается автономное оружие, однако делается отсылка к военной директиве от 2012 года, где сказано, что его использование должен контролировать человек.

США, как и Россия, высказались против усилий ООН по наложению международного запрета на применение «роботов-убийц», полностью автономных оружейных систем, которые однажды, предполагает Daily Mail, смогут работать без участия человека.