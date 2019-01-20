Times: в новой гонке вооружений США приходится догонять Китай и Россию

Не имея шансов победить США с помощью обычных видов вооружений, Россия и Китай «сделали большой рывок», занявшись разработкой «экзотической» военной техники, пишет Times. Теперь, чтобы вернуть себе превосходство, Америка переносит гонку вооружений в космос.

«Новая гонка вооружений официально стартовала, и очередным рубежом в ней становится космос», — пишет Times. Как отмечает британская газета, именно в космосе Дональд Трамп желает разместить перехватчики баллистических ракет. Таков его ответ на «растущую угрозу, исходящую от нового поколения экзотических вооружений, разрабатываемых Россией и Китаем».



Издание уточняет, что на данный момент вооружённые силы США остаются самыми могущественными на планете, «с десятью атомными авианосными ударными группами, с самыми продвинутыми истребителями-невидимками, с испытанными в бою стратегическими бомбардировщиками, с вездесущим корпусом морской пехоты, с огромными силами специального назначения и с оборонным бюджетом более $700 млрд.».



В войне с применением традиционных вооружений ни Россия, ни Китай «не могли бы даже помыслить о победе». Однако обе страны «сделали большой рывок», инвестируя в оружие, способное «перехитрить, опередить и подавить военное превосходство Америки — и встревожить её военное и политическое руководство». Таким образом, в некоторых отношениях США уже «отстают», говорится в статье.



Как отмечает Times, «резкая перемена в расстановке сил наиболее очевидна в сфере гиперзвукового оружия и искусственного интеллекта — в двух областях, в которые Россия и Китай вкладывают огромные средства». По словам президента России Владимира Путина, российская гиперзвуковая ракета уже скоро будет введена в эксплуатацию. Не сильно отстаёт и Китай. «У нас нет никакой защиты, которая бы не позволила применить такое оружие против нас», — признал в прошлом году глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.



Кроме того, для предотвращения операций США вблизи китайских территориальных вод Пекин разработал и поставил на вооружение ряд противокорабельных баллистических и крылатых ракет, из-за чего «не знающие себе равных» американские авианосцы кажутся «уязвимыми», отмечает Times.



США пытаются наверстать упущенное и уже разрабатывают сверхзвуковые глайдеры и подводные дроны, говорится в статье. Но у Пентагона есть и другие планы на будущее, и они напоминают рейгановские «Звёздные войны». Америка намерена разместить в космосе системы ПРО и сенсоры, позволяющие отслеживать запуски ракет противника. При этом акцент делается уже не на предотвращении атак со стороны таких стран, как Северная Корея и Иран. «В новой гонке вооружений основное внимание в планах Пентагона уделено России и Китаю», — пишет Times.



«Беспокойство генерала Хайтена насчёт гиперзвукового оружия России изменило мышление Пентагона, — констатирует британская газета. — А господин Трамп, который уже приказал учредить космические войска, похоже, твёрдо намерен бороться за финансирование, необходимое для того, чтобы Америка вновь утвердила своё военное превосходство».