CNN: после выхода из ДРСМД Пентагон начал разработку запрещённых ракет

Пентагон предпринимает шаги по развитию новых ракет, сообщает CNN. Оборонное ведомство США пошло на этот шаг, после того как Белый дом решил приостановить участие Америки в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, из которого администрация Трампа хочет выйти, утверждая о наличии нарушений со стороны Москвы.

Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Мишель Балданса заявила CNN, что оборонное ведомство начало «деятельность по изготовлению компонентов для осуществления доводочных испытаний» неядерных ракет наземного базирования.

Она также добавила, что эта деятельность «не соответствовала бы обязательствам» Вашингтона по ДРСМД в случае участия Вашингтона в этом соглашении.

«Эти исследования и разработки, по задумке, являются обратимыми на тот случай, если Россия вернётся к полному и проверяемому выполнению договора, до того как мы выйдем из него в августе 2019 года», — отметила Балданса.

Разработку концепции новой ракеты Пентагон начал ещё в 2017 году в ответ на деятельность России в ракетной сфере, причём данная работа Вашингтона, как указывается в статье, соответствовала условиям ДРСМД.

Как напоминает CNN, США уже давно обвиняют Москву в том, что она нарушила этот договор своими разработками и развёртыванием крылатых ракет 9M729 наземного базирования. С этим же обвинением в адрес российских властей выступали также и союзники Вашингтона по НАТО, однако Россия отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.