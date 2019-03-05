Guardian: российский посол напомнил Вашингтону, что победить в ядерной войне невозможно

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о том, что контроль над вооружениями находится в состоянии кризиса, пишет The Guardian. Он также посетовал на то, что «некоторые политики и генералы в Вашингтоне» начинают мыслить такими понятиями, как победа в ядерном конфликте.

«Ситуация в сферах стратегической стабильности и контроля над вооружениями очень плохая, — заявил дипломат, выступая в американской столице. — Мы находимся в состоянии кризиса. Сегодня меня пугает то, что некоторые политики и генералы в Вашингтоне, а возможно, и в других столицах, начинают думать о возможности стать победителем в ядерной войне. Я бы хотел воспользоваться этим случаем для того, чтобы отправить послание, что невозможно победить в ядерной войне».

Как отмечает британское издание, это заявление Антонова прозвучало в тот самый день, когда российский президент Владимир Путин последовал примеру своего американского коллеги и официально приостановил участие Москвы в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который может быть окончательно расторгнут уже в августе этого года.

Если это произойдёт, то договор СНВ-III останется единственным соглашением, устанавливающим ограничения для ядерных арсеналов России и США. Правда, срок его действия истекает уже в 2021 году, указывает The Guardian. Москва уже изъявила желание продлить СНВ-III, но администрация Трампа сообщила, что пока не приняла решение по этому вопросу.

«Это крайне насущный вопрос, — заявил Антонов. — Мы можем вернуться к положению, которое было до 1987 года — до того как мы подписали договор. Мы будем вынуждены разместить наши ракеты, и тогда вся территория европейских стран будет покрыта. Кто окажется проигравшим? Европейские страны и Россия. Это новый вызов нашей безопасности, и мы столкнёмся с ним очень скоро».

Дональд Трамп и Владимир Путин уже поведали о своих планах провести серьёзную модернизацию своих ядерных арсеналов, после чего многие сторонники разоружения предупредили об опасностях возвращения к дорогостоящей и опасной гонке вооружений, говорится в статье.