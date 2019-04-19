Heise: у Европы появился общий «денежный горшок» на оборонные расходы

Европарламент одобрил создание общеевропейского оборонительного фонда, на который из бюджета выделят €13 млрд, сообщает Heise. Эти деньги пойдут на реализацию совместных проектов по разработке техники и вооружения. Конкретные решения будут приниматься с оглядкой на интересы стран — членов ЕС и НАТО. Некоторые политики критикуют инициативу из-за отсутствия контроля за расходом средств.

На последнем пленарном заседании Европарламента в преддверии выборов депутаты ЕС дали добро на создание общеевропейского оборонительного фонда, сообщает Heise. В соответствии с принятым постановлением в «денежный горшок» положат €13 млрд.

Деньги пойдут на реализацию совместных проектов по разработке стратегически важного вооружения и техники. Речь идёт об электронных устройствах, композитных материалах, криптозащите и кибербезопасности. От создания роботов-убийц депутаты Европарламента отказались в последнюю минуту.

Также планы Европарламента не исключают возможности финансирования проектов по разработке боевых дронов, продолжает издание. Ещё в прошлом месяце Еврокомиссия согласовала рабочую программу, в рамках которой на создание европейского беспилотника, способного нести вооружение, будет выделено €100 млн. БПЛА MALE RPAS будет готов к эксплуатации в 2025 году.

Также планируется увеличить количество работников в сфере обороны. Они должны обладать необходимыми компетенциями и техническими навыками для ведения инновационных разработок. Конкретные проекты будут утверждаться в зависимости от приоритетов стран — членов союза. Также будут учитываться интересы НАТО, отмечает издание.

Евродепутат от польской партии «Право и справедливость» Здислав Краснодебский уверен в том, что фонд позволит предотвратить нецелесообразное использование налоговых денег, усилит безопасность Европы, а также поможет создать новые рабочие места.

Немецкий евродепутат от фракции зелёных Райнхард Бютикофер, напротив, раскритиковал инициативу. По его словам, фонд не решает проблем с дублированием проектов в сфере обороны и избыточными затратами. Он подчеркнул, что инициатива не предусматривает контроля за расходами. По предложенной модели можно будет субсидировать даже разработку оружия массового поражения, предостерегает политик. Также не предусмотрен орган на уровне ЕС, который бы осуществлял контроль за экспортом.