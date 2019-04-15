Экс-генерал: бундесвер забыл о своём предназначении и стал небоеспособным

Германия тратит миллиарды долларов на оборону, но бундесвер находится в небоеспособном состоянии, пишет в Bild отставной немецкий генерал и бывший военный советник канцлера Эрих Фад. По его мнению, проблема не только в финансах и кадровом голоде, но и в отсутствии необходимых реформ и в руководстве. Вместо военных задач в центре внимания стоят гражданские «аксессуары» бундесвера, министр обороны вынуждена защищать саму себя, а среди военного руководства процветают приспособленчество, пресмыкательство и бюрократия.

Бригадный генерал в отставке Эрих Фад был главным военным советником канцлера Ангелы Меркель с 2006-го по 2013 год, пишет немецкий таблоид Bild. В своей статье, опубликованной изданием в эти выходные, офицер вооружённых сил Германии открыто рассказывает о проблемах бундесвера.

«Бундесвер — это чрезмерно бюрократизированный мамонт власти, или «фирма», как однажды охарактеризовал наш бундесвер новый генеральный инспектор Цорн», — рассказывает Эрих Фад. По его словам, мышление военного руководства соответствует именно тому, что можно найти в фирме старого образца: тут присутствуют «высокий уровень готовности к приспособленчеству, менталитет перестраховки, краснобайство и пресмыкательство».

У бундесвера сейчас реальные проблемы с руководящим составом, подчёркивает отставной генерал. Культура военного управления далека от истинных целей существования вооружённых сил, однако этот факт старательно замалчивается.

В центре внимания оказались не военные вопросы, а равноправие полов, детские дневные ясли, плоские экраны «и прочие гражданские аксессуары в бундесвере», досадует Эрих Фад. СМИ с неприкрытым злорадством набрасываются на скандалы, связанные с бундесвером, а министр обороны защищает, в первую очередь, саму себя и своё политическое существование, считает бывший военный советник Ангелы Меркель.

«На самом деле это в равной степени грустно и неприлично: у нас есть дорогой, дорожающий и в то же время небоеспособный бундесвер. И никому здесь, в стране, это не мешает», — пишет Эрих Фад. Сложившуюся ситуацию он объясняет основополагающей политической проблемой: «На верхушке бундесвера сидит министр, которая хочет руководить, но в первую очередь должна защищать саму себя. А аппарат в это время делает, что хочет, под девизом: «Неважно, кто среди нас министр». Это никуда не годится»!

Изменить что-то в этой ситуации — сложная задача. По сути, речь идёт о монолитном политическом руководстве сверху донизу, поясняет автор статьи. Некоторым из прежних министров обороны ещё удавалось удержать бундесвер под контролем как единое целое, но эти времена давно прошли.

Как рассказывает генерал Фад, во время недавнего визита в Израиль один из местных генералов спросил его: «Как вы, немцы, с оборонным бюджетом больше 45 миллиардов долларов умудряетесь не быть в состоянии боеготовности? У нас в Израиле есть примерно треть ваших средств — а наша авиация на ходу день и ночь»!

У России на армию чуть больше денег, чем у Германии. У Турции — меньше половины немецкого оборонного бюджета. Однако обе страны, без сомнения, располагают эффективными и боеспособными вооружёнными силами. Если же Германия действительно будет тратить на оборону заявленные в НАТО 2% ВВП, у бундесвера будет даже больше средств, чем у российских вооружённых сил.

Однако что в итоге? Небоеспособный бундесвер? По версии Эриха Фада, проблема армии Германии заключается не только в финансах и нехватке средств. Ошибки он видит в прошлом: все реформы бундесвера со времени объединения страны были нацелены не на то, чтобы сделать вооружённые силы лучше и эффективнее, а на более дешёвое выполнение существующего спектра задач.

Многие удачные предложения по реформам просто не были реализованы. Более того, постоянно увеличивалось число зарубежных миссий, а их сложность возрастала, как в случае с Афганистаном. Чтобы их можно было осуществить, собирать снаряжение и военный персонал пришлось по сотням расположений в Германии. Нехватка военных для зарубежных миссий стала причиной для «близорукого» решения о приостановке воинской повинности, а последствия бундесвер ощущает до сих пор, утверждает отставной бригадный генерал и бывший военный советник канцлера Эрих Фад со страниц Bild.