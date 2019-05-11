Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: возможный выход США из НАТО обойдётся Европе в $350 миллиардов

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Если США выйдут из НАТО, на восстановление обороноспособности альянса европейцам придётся потратить сотни миллиардов долларов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Придётся не только закупать военные корабли для охраны международных вод, но и сухопутную технику, а также самолёты на случай войны, например, с Россией.
FAZ: возможный выход США из НАТО обойдётся Европе в $350 миллиардов
Reuters

Если США выйдут из НАТО Европа понесёт убытки в размере $350 млрд, пишет Frankfurter Allgemeine. Об этом свидетельствуют данные отчёта, представленного Международным институтом стратегических исследований (IISS). Военные эксперты подсчитали затраты в двух возможных сценариях.

В рамках одного из сценариев европейцам придётся обеспечить замену всей американской техники, которая в ходе вооружённого конфликта должна обеспечивать охрану международных вод. Для этого Европе придётся приобрести военные корабли и самолёты на сумму от $94 до $110 млрд, 16 сверхсовременных фрегатов ($20-31 млрд), а также эсминцы ПВО на сумму $19-21 млрд.

В случае войны на суше с Россией Европе понадобятся ещё большие инвестиции. По данным IISS убытки колеблются в пределах от $288 до $357 млрд. $78 млрд пойдут на закупку 90 батарей противоракетных систем Patriot. А также Европе понадобятся боевые танки, военные корабли и самолёты. 

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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