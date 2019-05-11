FAZ: возможный выход США из НАТО обойдётся Европе в $350 миллиардов

Если США выйдут из НАТО, на восстановление обороноспособности альянса европейцам придётся потратить сотни миллиардов долларов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Придётся не только закупать военные корабли для охраны международных вод, но и сухопутную технику, а также самолёты на случай войны, например, с Россией.
Если США выйдут из НАТО Европа понесёт убытки в размере $350 млрд, пишет Frankfurter Allgemeine. Об этом свидетельствуют данные отчёта, представленного Международным институтом стратегических исследований (IISS). Военные эксперты подсчитали затраты в двух возможных сценариях.
В рамках одного из сценариев европейцам придётся обеспечить замену всей американской техники, которая в ходе вооружённого конфликта должна обеспечивать охрану международных вод. Для этого Европе придётся приобрести военные корабли и самолёты на сумму от $94 до $110 млрд, 16 сверхсовременных фрегатов ($20-31 млрд), а также эсминцы ПВО на сумму $19-21 млрд.
В случае войны на суше с Россией Европе понадобятся ещё большие инвестиции. По данным IISS убытки колеблются в пределах от $288 до $357 млрд. $78 млрд пойдут на закупку 90 батарей противоракетных систем Patriot. А также Европе понадобятся боевые танки, военные корабли и самолёты.
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