NTD: интересно и опасно — европейцы увлеклись «магнитной рыбалкой»

«Магнитная рыбалка» — новое модное увлечение в Европе: при помощи магнитов энтузиасты вылавливают из воды старые холодильники, средства передвижения и даже старинные клады. Однако это довольно рискованное хобби, потому что на дне многих европейских водоёмов после двух мировых войн до сих пор попадаются неразорвавшиеся боеприпасы, передаёт NTD.

Рыбалка для любителей сюрпризов: вооружившись поисковым магнитом, искатели поднимают со дна Сены самые неожиданные предметы. Вот старый велосипед, который неизвестно сколько пролежал в воде. А этот самокат ещё может найти хозяина, в Европе это модное средство передвижения.



БРАЙАН ЛЕФЕВР, рыбак из Реймса: Иногда мы находим предметы, которые не несут никакой материальной ценности, но имеют историческую. Так, например, здесь у нас есть винтовка Лебеля — вот всё, что осталось от неё после более чем ста лет в воде.



Во Франции популярность «магнитной рыбалки» растёт благодаря блогерам. Сегодня мощные магниты могут вытащить улов весом до 800 килограммов. При этом приборы стоят около ста евро. Бонусом — польза для экологии.



МЕЛВИН ДЕРУАН, хозяин магазина магнитов: Думаю, это единственный способ избавиться от загрязнения — и в то же время весело провести время. Это не требует больших усилий. Рыбаки хвастаются, что поймали большую щуку или огромного карпа. А наши клиенты говорят: «Я достал холодильник или скутер».



Между тем после двух мировых войн водоёмы Европы до сих пор таят опасности. В мае 29-летний француз пострадал, вытащив из реки бомбу у границы с Бельгией.



МЕЛВИН ДЕРУАН: Это действительно опасная сторона хобби. Это ещё не отрегулировано, но я думаю, что вскоре будет.



Между тем, в этом году бизнес по продаже поисковых магнитов во Франции процветает: за полгода этот магазин продал две с половиной тысячи приборов. Раньше их продавалось около сотни в год.



Дата выхода в эфир 18 июня 2019 года.