Das Erste: в Швеции считают, что опилки — топливо будущего

Швеция — государство с самым высоким в мире налогом на выбросы углекислого газа, причём введён он был почти 30 лет назад. С тех пор страна сильно изменилась, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Жителям выгоднее использовать электрокары, отопление домов почти везде переведено на электричество, а электростанции постепенно переходят на альтернативные источники энергии. Шведы рассчитывают, что топливом будущего станут древесные опилки — однажды с их помощью будут ездить грузовики и летать самолёты.

Провинция Даларна считается сердцем Швеции. Когда-то она была сокровищницей страны и снабжала медью всю Европу — однако и сегодня эта местность может предложить немало для будущего, рассказывает немецкий телеканал Das Erste.

Инженер леса Торстенссон считает, что ключ к хорошему для климата будущему следует искать в лесах: «Лес — превосходный ресурс: когда мы будем строить не из бетона, а из дерева или использовать для отопления древесные отходы вместо традиционных источников энергии, это будет хорошо для климата».

Знакомый Торстенссона управляет огромной машиной для заготовки древесины. Ему нужно меньше 60 секунд, чтобы срубить столетнюю ель и разделить ствол на части по 4 м в длину. По словам шведов, это хорошо для климата. Подсчёт прост: на каждое поваленное дерево в Швеции вырастает как минимум одно новое. Леса — это огромный природный ресурс, перерабатывающий углекислый газ.

А ветки, которые остаются при повале деревьев, сгребаются в огромные кучи. За лето они подсыхают, потом их крошат на мелкие части и сгружают для транспортировки по железной дороге или по воде. Таким путём более тысячи тонн древесных отходов в неделю попадают в шведскую столицу. Как отмечает немецкий телеканал, Värtaverket — образцовая тепловая электростанция в Стокгольме. Раньше она работала на газе, но сегодня — на биомассе из лесов. Этого хватает для обеспечения энергией 150 тыс. электрокаров и примерно 190 тыс. квартир в год, уверяет Das Erste.

Швеция — холодная страна, и её жителям нужно тепло. В 1991 году там был введён налог на выбросы диоксида углерода, и с тех пор начались преобразования. Сначала налог составлял примерно €30 на тонну углекислого газа. Сегодня его сумма достигла €115 за тонну. Чем выше налог, тем менее выгодно использование традиционных источников энергии для производства тепла и выработки электричества.

«С тех пор как был введён налог на углекислый газ, все установки постепенно переведены на биотопливо», — рассказывает сотрудник энергетической компании Exergi, обеспечивающей работу электростанции Värtaverket. В результате выбросы двуокиси углерода в атмосферу там сократились почти на 130 тыс. тонн в год.

Инженер леса Торстенссон обычно ездит по лесам Даларны на электрокаре, и только при расстояниях свыше 50 км переключается на бензиновый мотор своего гибридного автомобиля. Особенно заметны самые высокие налоги на углекислый газ в мире по ценам на заправках: налог с литра бензина составляет около 25 центов. «Когда я загружаю батарею, это стоит около 10 крон. Этого хватает на 50 км. С бензином это в три раза дороже», — рассказал Торстенссон.

Для отопления домов в Швеции чаще всего используют тепловые насосы. Отопления на жидком топливе в стране практически нет, и это тоже следствие налога на выбросы диоксида углерода, подчёркивает немецкий телеканал. Однако Торстенссон в вопросе отопления жилья не полагается на электричество всецело — дополнительное тепло в доме обеспечивается благодаря камину. «На случай если отключат электричество», — пояснил швед.

Швеции нужно много электричества, но производство уже сегодня практически отказалось от традиционных источников энергии, уверяют местные жители. 40% обеспечиваются гидроэлектростанциями — старой и надёжной техникой. Многие небольшие электростанции уже более ста лет производят энергию, не загрязняя атмосферу углекислым газом.

При этом атомная энергия продолжает играть в Швеции большую роль, отмечает Das Erste. Однако такой способ получения энергии в стране давно считается спорным. Ещё в 1980 году всенародным голосованием было решено отказаться от мирного атома в энергетике — но это решение так и не было реализовано на практике, а в 2010 году парламент его официально отменил. Сегодня об отказе от атомной энергетики речи уже не идёт. Напротив, представители крупнейшей шведской АЭС уверяют, что за последние годы в обновление и модернизацию оборудования были вложены миллиарды, и использовать имеющиеся ядерные реакторы можно ещё десятилетия.

На долю атомной энергетики в Швеции приходится 40% вырабатываемой электроэнергии, и она необходима для достижения цели по достижению нейтрального уровня выбросов углекислого газа к 2045 году. В будущем радиоактивные отходы в Швеции можно будет отправлять в специальные хранилища на глубине 500 м неподалёку от АЭС, возможность выдачи соответствующих разрешений уже рассматривается. Одновременно с этим в стране появляется всё больше ветряков, а доходы от налогов на двуокись углерода должны идти на развитие возобновляемых источников энергии.

Однако Швеция по-прежнему остаётся страной лесов, отмечает Das Erste. Древесная промышленность — важная для государства отрасль. Теперь в Швеции говорят о том, что опилки станут топливом будущего. Однажды ими будут приводиться в движение грузовики и самолёты. Поэтому крупнейший в Швеции нефтяной концерн Preem совместно с одной из крупнейших лесопилок Setra основали общее предприятие.

В процессе пиролиза из опилок при нагревании выделяется масло. Это старый метод, который развили до нового уровня с применением современных технологий. Пока существуют только испытательные установки, но уже строятся первые коммерческие заводы в Европе. «Для нас это нечто новое, настоящий вызов. Тут мы выходим за свои прежние границы как деревоперерабатывающее предприятие», — отмечает глава молодой фирмы Pyrocell Понтус Фриберг. Разумеется, эта затея стоит того лишь в том случае, если цены на традиционные источники энергии будут повышаться. Но и сейчас заметен рост спроса на биотопливо, уверяет Фриберг. Поэтому он уверен, что миллионные вложения в новые установки окупятся. По оценкам экспертов, всё авиасообщение внутри Швеции можно будет обеспечивать с помощью отходов лесной промышленности.

Люди в Швеции живут нормальной жизнью, хотя и начали думать о климате ещё до Греты Тунберг — и всё же за почти 30 лет со ввода налога на углекислый газ страна сильно изменилась, заключает Das Erste.