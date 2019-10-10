Euronews: климатическое воинство Greenpeace сражается за экологию на суше и на море

Активисты Greenpeace продолжают активную борьбу в защиту окружающей среды, чтобы заставить власти Евросоюза и других стран обратить внимание на проблемы, связанные с изменением климата. Корреспондент Euronews пообщалась с активистами Greenpeace на борту парусного судна Rainbow Warrior и выяснила, как они сражаются за свои идеи.

Экологической организации Greenpeace принадлежит уже третье парусное судно с названием Rainbow Warrior. Сторонники использования ветра и других возобновляемых источников энергии отчаливают на нём из бельгийского порта Антверпен.



АПИ ВАКАНИСАУ, боцман судна Greenpeace: Страсть — вот что нужно всем, кто находится у нас на борту. Остальному здесь научат.



Апи Ваканисау состоит в экипаже с 2015 года. Он уроженец Фиджи — островного архипелага в южной части Тихого океана, на который особенно могут повлиять изменения климата. Боцман только что посетил Румынию, Грецию, Италию, Испанию и Польшу, где видел акции защитников окружающей среды.



АПИ ВАКАНИСАУ: Каждый раз, когда я вижу, как кто-то борется за климат, я чувствую, что они борются за мой дом. Это глубоко меня трогает.



Один из таких борцов — бельгиец Матьё. Он взял в плавание свою маму Веронику, которая помогает готовить пищу. По её словам, друзья считают её сумасшедшей, когда она поддерживает акции своего сына, — например, вывешивание «зелёных» лозунгов на строительных кранах.



ВЕРОНИКА АМЕЙЕ, мать активиста Greenpeace: Я очень горжусь моими детьми. Я гордилась, когда Матьё висел на кране!



А протестовал Матьё против отказа американского президента Дональда Трампа поддержать соглашение по климату и призывал к сопротивлению. Выходец из Восточной Фландрии отвечает в Greenpeace за энергетику.



МАТЬЁ СОТЕ, активист Greenpeace: Мы проводили акции против тех на берегу, кто использует ископаемое топливо. Мы обсуждали с ними альтернативы.



В качестве одной из альтернатив Greenpeace предлагает строить в Бельгии ветряные электростанции. Участница политической кампании Жульетта Буле, мать двоих детей, опасается зависимости от природного газа и нефтепродуктов.



ЖУЛЬЕТТА БУЛЕ, политический советник Greenpeace: Мы должны больше инвестировать в возобновляемую энергию. Ископаемое топливо будет становиться всё дороже из-за геополитической напряжённости.



МЕЙВ МАКМАХОН, корреспондент Euronews: Простояв пару дней в порту Антверпена, Rainbow Warrior будет завершать своё европейское плавание. Корабль прибудет в Нидерланды для некоторого ремонта. Но те, кто был на его борту, не будут молчать — они будут и дальше распространять свои послания, добиваясь того, чтобы такие люди, как новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, их слушали.



Дата выхода в эфир 09 октября 2019 года.