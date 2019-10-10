Euronews: климатическое воинство Greenpeace сражается за экологию на суше и на море

Активисты Greenpeace продолжают активную борьбу в защиту окружающей среды, чтобы заставить власти Евросоюза и других стран обратить внимание на проблемы, связанные с изменением климата. Корреспондент Euronews пообщалась с активистами Greenpeace на борту парусного судна Rainbow Warrior и выяснила, как они сражаются за свои идеи.
Экологической организации Greenpeace принадлежит уже третье парусное судно с названием Rainbow Warrior. Сторонники использования ветра и других возобновляемых источников энергии отчаливают на нём из бельгийского порта Антверпен.
АПИ ВАКАНИСАУ, боцман судна Greenpeace: Страсть — вот что нужно всем, кто находится у нас на борту. Остальному здесь научат.
Апи Ваканисау состоит в экипаже с 2015 года. Он уроженец Фиджи — островного архипелага в южной части Тихого океана, на который особенно могут повлиять изменения климата. Боцман только что посетил Румынию, Грецию, Италию, Испанию и Польшу, где видел акции защитников окружающей среды.
АПИ ВАКАНИСАУ:Каждый раз, когда я вижу, как кто-то борется за климат, я чувствую, что они борются за мой дом. Это глубоко меня трогает.
Один из таких борцов — бельгиец Матьё. Он взял в плавание свою маму Веронику, которая помогает готовить пищу. По её словам, друзья считают её сумасшедшей, когда она поддерживает акции своего сына, — например, вывешивание «зелёных» лозунгов на строительных кранах.
ВЕРОНИКА АМЕЙЕ, мать активиста Greenpeace: Я очень горжусь моими детьми. Я гордилась, когда Матьё висел на кране!
А протестовал Матьё против отказа американского президента Дональда Трампа поддержать соглашение по климату и призывал к сопротивлению. Выходец из Восточной Фландрии отвечает в Greenpeace за энергетику.
МАТЬЁ СОТЕ, активист Greenpeace:Мы проводили акции против тех на берегу, кто использует ископаемое топливо. Мы обсуждали с ними альтернативы.
В качестве одной из альтернатив Greenpeace предлагает строить в Бельгии ветряные электростанции. Участница политической кампании Жульетта Буле, мать двоих детей, опасается зависимости от природного газа и нефтепродуктов.
ЖУЛЬЕТТА БУЛЕ, политический советник Greenpeace:Мы должны больше инвестировать в возобновляемую энергию. Ископаемое топливо будет становиться всё дороже из-за геополитической напряжённости.
МЕЙВ МАКМАХОН, корреспондент Euronews:Простояв пару дней в порту Антверпена, Rainbow Warrior будет завершать своё европейское плавание. Корабль прибудет в Нидерланды для некоторого ремонта. Но те, кто был на его борту, не будут молчать — они будут и дальше распространять свои послания, добиваясь того, чтобы такие люди, как новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, их слушали.
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