Times: жители Мадрида чаще других европейцев умирают от грязного воздуха

Мадрид возглавил рейтинг городов Европы с высокой смертностью из-за загрязнённого воздуха, пишет The Times со ссылкой на доклад учёных из Института глобального здоровья в Барселоне. По их данным, ежегодно 7% жителей испанской столицы умирает из-за повышенного уровня двуокиси азота, который попадает в воздух с выхлопными газами автотраспорта.

В Мадриде больше людей умирает от автомобильных выхлопов, чем в любом другом европейском городе, сообщает The Times со ссылкой на исследование Института глобального здоровья в Барселоне. По результатам анализа, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, высокий уровень двуокиси азота в воздухе из-за выхлопных газов ежегодно становится причиной 7% смертей в столице Испании.

Как рассказывает издание, учёные рассмотрели данные из 858 городов Европы. Они взяли за ориентир показатели 2015 года и сравнили их с показателями 2018 года, а также вычислили предполагаемую смертность от загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами, связанного с транспортом, промышленностью, бытовым отоплением и сжиганием угля или дерева. Выяснилось, что больше всего людей становятся жертвами плохого воздуха в Мадриде, за которым следуют Антверпен, Турин, Париж, Милан и Барселона. Лондон находится на 186 месте в этом рейтинге.

По словам ведущего автора Марка Ньивенхёйсена, исследование впервые позволило предположить смертность от загрязнения воздуха в европейских городах. Учёные выяснили, что нет безопасного уровня загрязнения, ниже которого оно не наносит вред человеку. Соблюдение установок ВОЗ может ежегодно предотвращать более 50 тыс. смертей в Европе, однако, отмечает Ньивенхёйсен, действующие на данный момент законы недостаточно защищают здоровье людей.

Согласно оценке ВОЗ, загрязнение воздуха ежегодно убивает более 7 млн человек по всему миру и является одной из основных причин болезни и невыхода на работу. Глава департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению Мария Нейра в интервью британской газете одобрила «важное» исследование, которое показывает европейцам, сколько смертей можно избежать. По словам эксперта, доклад станет толчком для новых политических инициатив, а также для обычных людей, которые сами предпримут экологические шаги — например, пересядут на общественный транспорт. Специалист ВОЗ отметила, что после сбора данных такие города, как Лондон и Париж, предприняли решительные меры по изменению статистики. В то же время для администрации Мадрида доклад стал сюрпризом: власти города утверждают, что в прошлом году зафиксировали исторически низкий уровень атмосферного загрязнения, пишет The Times.