Das Erste: ледники в Гималаях сходят всё чаще — и не только из-за глобального потепления

Сход ледников в Гималаях в январе стал шоком для местных жителей, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Между тем, эксперты считают, что в будущем подобные инциденты участятся, и не только из-за глобального потепления, но и из-за интенсивного строительства гидроэлектростанций в высокогорных регионах, провоцирующего повышенную сейсмическую активность.

После схода ледника в Гималаях шок в регионе не проходит, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Эксперты предостерегают, что подобные события в будущем могут участиться, и не только из-за изменений климата.

Как сообщает телеканал, индийские учёные изучают происшествие, произошедшее на высоте 5600 м в Гималаях 7 января. Исследователи считают, что на скале образовался тяжёлый ледяной пласт, что в итоге и привело к схождению ледника. В результате 34 человека оказались под завалами.

Один из учёных института Гималайской геологии считает возможной причиной изменения климата. Из-за растущих температур ледники летом тают всё быстрее. Однако зимой такие случаи очень необычны. Восемь ледников в этом районе менее чем за 30 лет потеряли свыше 10% ледяной массы.

В результате таяния льдов уровень воды в ледниковых озёрах по всему миру угрожающе растёт или приводит к образованию новых озёр. Поскольку скалистые стены не могут выдержать давления водных масс, постоянно случаются оползни. Из 8 тыс. ледниковых озёр в индийском регионе Гималаев уже 200 объявлены опасными.

В исследовании изменения климата и его последствий в регионе участвуют 350 учёных из 22 стран. Их данные показывают, что глобальное потепление оказывает особое влияние на регион Гиндукуш. «Даже если мы сможем удержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5 градусов Цельсия, температуры в гималайском регионе Гиндукуш поднимутся на 1,8 градусов, а в некоторых местах и на 2,2 градуса Цельсия», — предостерегают эксперты по климату.

Эти ледники являются источником воды для 1,3 млрд людей в Азии. Почти треть жителей Южной Азии снабжаются водой непосредственно из ледников Гиндукуша. Также эти ледники питают огромные реки, снабжающие водой самые высоко населённые страны мира.

Однако есть и другая возможная причина схода ледника: в районах Гималаев идёт активное строительство, причём зачастую без научного сопровождения, поэтому теперь природа наносит ответный удар.

Индия, Бутан и Непал планируют или ведут строительство 273 ГЭС в высокогорных регионах. Для этого масштабного строительства используются четырёхполосные дороги и тоннельные системы в горах. Всё это оказывает существенное влияние на сейсмическую активность, а гималайские горы молодые и неустойчивые.

Интенсивное строительство — следствие амбициозных планов Индии в сфере возобновляемой энергетики. Страна по-прежнему остаётся третьей в мире по выбросам парниковых газов, до 55% выбрасывается из-за энергии, получаемой из угля. Однако это должно измениться. Тем не менее, исследователи критикуют строительство ГЭС в высокогорьях. Такой способ получения энергии влечёт за собой чрезвычайно высокие расходы, несоразмерные с тем, что получается в результате.

Индийские учёные считают, что сочетание глобального потепления и строительства электростанций становятся причинами схода ледников в нестабильных высокогорьях. Сходы ледников наблюдались в регионе 2013 года, тысячи людей погибли. После недавнего несчастного случая в горах до сих пор числятся пропавшими более двухсот человек.

По словам индийских учёных, местное население долго сопротивлялось строительству: оно с большим пониманием относится к проблемам окружающей среды, чем к тем, кто строит электростанции в высокогорных районах Гималаев, заключает немецкий телеканал Das Erste.