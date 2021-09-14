Euronews: новая опция для отдыха — велопробег по Чернобыльской зоне

23:26
«Челси» открыл счёт в матче ЛЧ с «Зенитом»
Лондонский «Челси» открыл счёт в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом».
23:25
Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:16
Российские волейболисты не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ-2021
Сборная России с разгромным счётом проиграла команде Польши в матче четвертьфинала мужского чемпионата Европы по волейболу 2021 года.
23:10
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН
В Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
23:07
Тренер «Спартака» высказался о возможном переходе Ковальчука в столичный клуб
Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Борис Миронов прокомментировал возможный переход Ильи Ковальчука в стан красно-белых.
22:56
В «Роскосмосе» заявили об отделении первой и второй партий спутников OneWeb от «Фрегата»
В «Роскосмосе» заявили об отделении первой и второй партий спутников OneWeb от разгонного блока «Фрегат».
22:55
«Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» в первом тайме
Лондонский «Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» из Санкт-Петербурга в первом тайме матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
22:46
После первого тайма счёт в матче ЛЧ «Челси» — «Зенит» — 0:0
Первый тайм матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Зенит» закончился со счётом 0:0.
22:41
Постпред России в Вене заявил об отсутствии признаков работы Ирана над ядерной бомбой
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии признаков работы Ирана над созданием ядерной бомбы.
22:29
В посольстве России пояснили правила въезда в Кению
В посольстве России в Кении сообщили, что «правила въезда в Кению для россиян не отличаются от требований ко всем остальным иностранцам».
22:27
«Ак Барс» по буллитам переиграл «Сочи»
Казанский «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:16
Несколько игроков «Зенита» встали на колено перед началом матча ЛЧ с «Челси»
Несколько игроков «Зенита» из Санкт-Петербурга встали на колено перед стартовым матчем групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» в Лондоне.
22:15
В Минздраве рассказали о состоянии воспитанников детского сада в Минводах
Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что все воспитанники детского сада «Звёздочка» в Минеральных Водах чувствуют себя хорошо.
22:03
Apple представила смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 Pro
Компания Apple представила смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
21:52
Журналисты заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН
Журналисты ряда заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН. В нём они обращаются к ряду чиновников международной организации, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
21:51
Молодёжная сборная России сыграет с Северной Ирландией в Химках
Стало известно, где пройдёт матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2023 между молодёжными сборными России и Северной Ирландии.
21:42
Синоптик рассказал, как долго продлятся холода в столичном регионе
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, как долго продлятся холода в столичном регионе.
21:42
В Севастополе сняли ограничения на работу общепита после 23:00
В Севастополе вследствие снижения заболеваемости COVID-19 сняли ограничения на работу заведений общественного питания с 23:00 до 08:00.
21:41
В Подмосковье проведут тысячу мероприятий в честь 200-летия Достоевского
В Московской области рассказали о мероприятиях в честь 200-летия Фёдора Достоевского.
21:39
«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед», несмотря на гол Роналду
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА швейцарский «Янг Бойз» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
21:39
В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение
В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение со среды, 15 сентября. Пятый класс пожароопасности сохранится до 21 сентября.
21:39
Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb.
21:30
Дюков — об участии сборной России на ОИ: мы ставим такую задачу
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпийских играх.
21:25
В Британии одобрили препарат Moderna для ревакцинации от COVID-19
Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрило использование вакцины от коронавируса Moderna для ревакцинации.
21:24
Дом купца Гусева в Кирове признали объектом культурного наследия
Дом купца Якова Гусева в Кирове признали объектом культурного наследия регионального значения.
21:24
В центре Москвы появится памятник Галине Вишневской
В центре Москвы появится памятник оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской.
21:23
В Тюменской области ожидается резкое потепление до +23 ˚С
В среду, 15 сентября, в Тюменской области ожидается резкое потепление.
21:16
В РФС рассказали, когда назовут имя нового руководителя судейского департамента
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался относительно ухода Виктора Кашшаи с должности руководителя департамента судейства.
21:15
Дюков рассказал о заседании попечительского совета РФС
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги заседания попечительского совета организации.
21:12
Ракета с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур
Ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
21:10
Дюков прокомментировал высказывание Путина о лимите на легионеров в российском футболе
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что он думает о словах президента страны Владимира Путина по поводу лимита на легионеров.
21:05
Глава ВОЗ высказался об использовании паспортов вакцинации для путешествий
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказался об использовании паспортов вакцинации для путешествий.
21:01
В ХМАО введут новые льготы для семей с детьми
В Ханты-Мансийском автономном округе введут новые льготы для семей с детьми.
21:00
Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
Стали известны стартовые составы матча «Челси» — «Зенит», который проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
20:56
Пострадавшая при сходе ледника в КЧР находится в тяжёлом состоянии
Пострадавшую при сходе ледника Алибек в Карачаево-Черкесии туристку доставят в Карачаевскую ЦРБ.
20:53
В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали инициативу по отмене обязательного техосмотра
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра.
20:53
Психолог Холодова дала советы студентам по поддержанию ментального здоровья в пандемию
Психолог Юлия Холодова дала советы студентам по поддержанию ментального здоровья в пандемию.
20:52
Специалист прокомментировал планы по выпуску первого гида «Мишлен» в Москве
Руководитель Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман прокомментировал планы по выпуску первого гида «Мишлен» в Москве.
20:52
Музей Добролюбова в Нижнем Новгороде планируют открыть в 2022 году после реставрации
Музей Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде планируют открыть в 2022 году после реставрации.
20:52
В Большом театре рассказали о требованиях к зрителям в условиях пандемии
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о требованиях к зрителям в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
20:51
Booking.com обжаловала в суде штраф ФАС на 1,3 млрд рублей
Компания Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа ФАС России на 1,3 млрд руб.
20:51
Психолог Невеев рассказал о типажах потенциальных жертв телефонных мошенников
Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказал о типажах потенциальных жертв телефонных мошенников.
20:49
Ярославский «Локомотив» потерпел четвёртое поражение в сезоне КХЛ
Ярославский «Локомотив» уступил в гостях финскому «Йокериту» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:45
Apple представила свой новый планшет iPad
Американская компания Apple во время презентации своих новинок показала новый планшет iPad.
20:44
Роналду догнал Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился забитым мячом в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА со швейцарским клубом «Янг Бойз».
20:42
Замглавы МИД Вершинин обсудил с главой МККК ситуацию в Афганистане
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл встречу в Женеве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.
20:41
Журнал Lancet опубликовал статью о ситуации с ревакцинацией от коронавируса
Новая волна случаев COVID-19, вызванная появлением штамма «дельта», усугубляет всемирный кризис здравоохранения, а также поднимает вопросы потенциальной необходимости и определения оптимального времени введения бустерных доз уже вакцинированному населению.
20:33
Боснийская бригада судей обслужит матч «Локомотива» с «Марселем»
Боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Марсель».
20:33
Боррель заявил о желании России посеять раздор среди стран ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о желании России посеять раздор среди стран Европейского союза.
20:27
ОНК: обвиняемый в стрельбе в казанской школе отправлен в Санкт-Петербург
Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, отправлен из психиатрического отделения московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.