Euronews: новая опция для отдыха — велопробег по Чернобыльской зоне

Ранее в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС проводились лишь автобусные и автомобильные экскурсии. Но теперь туристы могут проехаться по этим местам на велосипеде в сопровождении гида, посетить заброшенные дома и пообщаться с местными жителями, которые вернулись туда вопреки запретам, передаёт Euronews.

Велопробег по Чернобыльской зоне — новая возможность для туристов, стремящихся посетить 30-километровую зону отчуждения вокруг АЭС, на которой произошла авария в 1986 году. Ранее здесь проводились лишь автобусные и автомобильные экскурсии.



В ходе велопробега туристы останавливаются у заброшенных домов, а также встречаются с некоторыми местными жителями, вернувшимися в зону, несмотря на запрет.



Интерес со стороны туристов к этим местам не ослабевает. В 2019 году, перед пандемией, здесь побывали 123 403 человека.



Дата выхода в эфир 14 сентября 2021 года.

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