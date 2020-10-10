NewsOne: украинских школьников разрешат возить в Чернобыльскую зону на экскурсии

Из-за того что уровень радиации в Чернобыльской зоне за последнее время упал в несколько десятков тысяч раз, было решено организовать туда экскурсии для детей старше 12 лет. Как сообщает NewsOne, в Ассоциации чернобыльских туроператоров Украины считают, что такие поездки являются важными для формирования национального сознания и образования, поскольку не у всех подростков, которые черпают информацию из интернета и видеоигр, формируется правильное представление о Чернобыльской зоне.

Уровень радиации в Чернобыльской зоне за последнее время упал в несколько десятков тысяч раз. На фоне этого было решено организовать экскурсии для детей старше 12 лет. Как передаёт NewsOne, об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

До этого момента экскурсии в зону отчуждения разрешались только взрослым. Однако изменение экологической обстановки позволило расширить список допускаемых лиц.

Для подростков разработали специальный автобусный маршрут через Рыжий лес. В городе Припять и других местах, где даже теоретически дети могут пострадать, из автобуса школьники выходить не будут. Покидать салон можно в санитарных зонах.

В ассоциации считают такие поездки важными для формирования национального сознания и образования, поскольку не у всех подростков, которые черпают информацию из интернета и видеоигр, формируется правильное представление о Чернобыльской зоне.

Емельяненко заверил, что доза облучения при этом не будет превышать полученную во время автобусной экскурсии по Киеву.