NewsOne: украинских школьников разрешат возить в Чернобыльскую зону на экскурсии

12:58
Москва и Минск ведут «активные переговоры» о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия активно обсуждают объёмы поставок нефти и газа, а также цены на них. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал министр энергетики России Александр Новак.
12:57
Худобин заявил, что счастлив подписать новый контракт с «Далласом»
Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал подписание нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
12:45
Боец UFC Уланбеков рассказал, какое напутствие ему дал Нурмагомедов перед боем с Силвой
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал о совете чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед его дебютным боем в UFC с Бруно Силвой.
12:44
В Бишкеке оценили ущерб от беспорядков в более $200 тысяч
Ущерб от беспорядков в Бишкеке предварительно оценивается в $213 тыс., сообщили в мэрии города.
12:40
Уланбеков рассказал, с кем бы хотел сразиться в UFC
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал, с кем бы он хотел провести поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
12:35
Агент Худобина рассказал о реакции голкипера на переподписание контракта с «Далласом»
Кент Хьюз, агент российского вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина, рассказал о реакции своего клиента на подписание нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
12:32
Раненный в Карабахе российский военкор Котенок вышел из комы
Российский блогер, военкор Юрий Котенок, раненный при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе, вышел из комы и отключён от аппарата ИВЛ, сообщили в ереванском медицинском центре «Эребуни».
12:25
Мамедов сообщил, что ЧЕ по фехтованию 2020 года в Минске отменён
Вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов заявил, что чемпионат Европы 2020 года в Минске отменён.
12:20
В Хабаровске сообщили о задержаниях на акции в поддержку Фургала
В администрации Хабаровска сообщили о задержаниях на несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
12:08
Под Рязанью потушили пожары в попавших в зону ЧП населённых пунктах
В Рязанской области полностью ликвидировали пожары в населённых пунктах, попавших в зону поражения от взрывов на складе боеприпасов, сообщили в МЧС России.
12:05
Итальянские СМИ сообщили, что Мозес прошёл медобследование для «Спартака»
Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес прошёл медобследование в Риме перед переходом в московский футбольный клуб «Спартак».
12:03
В МИД Турции прокомментировали договорённость Армении и Азербайджана
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе «не заменит решения проблемы» в регионе.
11:54
В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
11:54
В сборной России по футболу выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
В сборной России по футболу отреагировали на смерть бывшего игрока национальной команды и московского «Спартака» Василия Кулькова.
11:46
Федун отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Кулькова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость о смерти бывшего игрока команды Василия Кулькова.
11:40
СМИ: Джикия сдал отрицательный тест на COVID-19, но не вернётся в сборную России
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия получил отрицательный результат теста на коронавирус, но всё равно не вернётся в расположение национальной команды на текущем сборе.
11:40
В Ереване сообщили об ударе по армянскому населённому пункту
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об ударе ВС Азербайджана по населённым пунктам недалеко от Капана.
11:38
В Крыму выявили 157 случаев коронавируса за сутки
В Крыму коронавирус выявили ещё у 157 человек. Этот суточный показатель стал рекордным для региона с начала пандемии.
11:28
Умер экс-футболист «Спартака» и сборной России Кульков
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.
11:15
В Крыму обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой
На специальном полигоне в Крыму обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в селе Первомайское Кировского района.
11:14
Фернандес изолирован от остальных игроков сборной России из-за подозрения на COVID-19
Тест защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса на коронавирус дал сомнительный результат.
11:05
Дебютант UFC вспомнил методики тренировок отца Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который в ближайшее время дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в поединке с Бруно Силвой, рассказал о методиках тренировок Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
11:02
В России проведено более 50 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 50,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 648 тыс. — за последние сутки. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
11:02
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня в 12:00 по местному времени (11:00 мск), о чём ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.
11:00
Боец Уланбеков — о лагере Нурмагомедова в ОАЭ: приезжаем как к себе домой
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал о тренировочном лагере команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в ОАЭ.
10:58
Дело об убийстве учредителя «Черновика» в 2011 году передано в суд
Следственный комитет передал в суд уголовное дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова в Махачкале в 2011 году.
10:52
Аршавин: Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на вызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.
10:45
В России за сутки от коронавируса вылечился 6781 человек
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился ещё 6781 пациент. Всего за время пандемии выписаны 1 016 202 человека.
10:43
За сутки в России умерли 197 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 197 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 22 454.
10:42
В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 12 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, это максимум с начала пандемии. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 285 084 случая заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
10:41
СМИ: «Сочи» интересуется футболистом румынского футбольного клуба
Футбольный клуб «Сочи» заинтересован в приобретении хорватского нападающего румынского «Ботошани» Марко Дуганджича.
10:26
МО Армении опровергло сообщение об обстреле города в Карабахе с армянской стороны
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщение из Азербайджана об обстреле армянской стороной города Гадрута в Нагорном Карабахе.
10:21
«Вашингтон» в ближайшее время начнёт переговоры с Овечкиным о новом контракте
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» намерено в ближайшее время провести переговоры о продлении контракта с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным.
10:10
На Украине за сутки выявили 5728 случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 5728 новых заболевших коронавирусной инфекцией. При этом скончались ещё 108 пациентов с COVID-19, что стало новым суточным антирекордом в стране.
09:59
Джеймс вышел на первое место в истории НБА по числу матчей в плей-офф
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на первое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведённых матчей в плей-офф.
09:55
Австрия приветствует договорённость Армении и Азербайджана
Министерство иностранных дел Австрии поприветствовало договорённость Армении и Азербайджана о прекращении огня в гуманитарных целях. Вена выразила надежду на то, что переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ начнутся быстро.
09:52
СМИ: Экс-футболист «Оренбурга» Шахов перейдёт в «Тамбов»
Защитник Евгений Шахов, ранее выступающий за «Оренбург» станет игроком футбольного клуба «Тамбов».
09:44
Чимаев заявил, что экс-чемпион UFC Уайдман отказался от боя с ним
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Крис Уайдман отказался от поединка с ним.
09:39
В Москве за сутки выписаны 1306 лечившихся от коронавируса пациентов
За сутки ещё 1306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 260 тыс.
09:31
Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 1500 очков в финальных сериях
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать 1500 очков в финальных сериях.
09:22
Названы возможные причины разлива топлива в Красноярском крае
Неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов и значительный износ транспортного контейнера могли стать причинами разлива дизельного топлива в реку Ангару в Кежемском районе Красноярского края, сообщила региональная прокуратура.
09:19
Футболист МЮ Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
09:10
В Минздраве рассказали о состоянии истощённой девочки из Карпинска
Состояние истощённой шестимесячной девочки, которую нашли в Карпинске, стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
09:01
Валентина Шевченко анонсировала свой бой на UFC 255
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе Валентина Шевченко анонсировала свой поединок на турнире UFC 255.
08:58
Глава МИД Армении прокомментировал договорённости по Карабаху в Москве
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал главными задачами по итогам достигнутых в Москве договорённостей решение гуманитарных проблем и закрепление механизмов прекращения огня в Нагорном Карабахе.
08:54
В UFC посвятили пост Нурмагомедову в соцсетях, на который он отреагировал
В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) опубликовали пост, посвящённый действующему обладателю титула организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
08:43
Суарес: думаю, в «Барселоне» меня хотели убрать от Месси
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём уходе из каталонской «Барселоны».
08:40
Эксперты объяснили низкую степень распространения коронавируса в Китае
Эксперты в беседе с РБК прокомментировали низкую степень распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.
08:30
«Майами» сократил отставание в финальной серии НБА с «Лейкерс», Батлер оформил трипл-дабл
«Майами Хит» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:21
Гинцбург советует носить маску три недели после прививки от COVID-19
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал носить медицинскую маску в течение трёх недель с момента введения второго компонента вакцины от коронавируса.