Bloomberg: Байден пообещал добиться продажи Турции истребителей F-16 — и заявил, что Финляндия и Швеция здесь ни при чём

Джо Байден после двусторонних переговоров с Реджепом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Мадриде заявил, что дал турецкому лидеру обещание выступить за продажу Турции истребителей F-16 и комплектов для их модернизации и сделать всё возможное, чтобы с ним согласился Конгресс США, сообщает Bloomberg. Как пишет сайт агентства, и Байден, и Эрдоган подчеркнули, что обещания Вашингтона не имеют отношения к отзыву Турцией возражений касательно вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

Президент США Джо Байден сообщил в четверг по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что пообещал лидеру Турции поддержать продажу Анкаре истребителей F-16 для модернизации ВВС страны, передаёт Bloomberg.

«Нам следует продать им F-16, а также их модернизировать, — заявил Байден после завершения мадридского саммита НАТО, на полях которого состоялась их встреча с Эрдоганом. — Не делать этого — не в наших интересах».

Как напоминает корреспондент Bloomberg, Эрдоган, который ранее на этой неделе объявил о том, что Турция снимает возражения по вопросу вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, пообщался с американским лидером в среду. По информации агентства, на встрече Эрдоган потребовал, чтобы Вашингтон продал Турции несколько десятков новых самолётов F-16, а также «дополнительные вооружения и наборы для модернизации оборудования».

Хотя оба лидера подчёркивали, что их переговоры не имели никакого отношения к принятому Анкаре решению по НАТО, договорённости между Анкарой и новыми кандидатами на членство в альянсе несомненно «подготовили» почву для их личной встречи в Мадриде, отмечается в материале Bloomberg. В частности, ещё перед началом их двусторонних переговоров Байден выразил турецкому президенту благодарность за то, что он смог урегулировать «ситуацию, касающуюся Финляндии и Швеции», а Эрдоган в ответ похвалил американского коллегу за его решения, направленные на укрепление НАТО, поскольку они помогают Анкаре добиваться заключения перемирия между Россией и Украиной.

По данным агентства, уже после встречи Байден заявил, что решение поддержать продажу F-16 не является «встречной услугой» в обмен на отзыв Турцией возражений по поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции, отметив, что он высказывается в пользу поставок самолётов Анкаре с прошлого года. Продажу истребителей должен будет одобрить американский Конгресс, однако резидент США выразил уверенность в том, что ему удастся заручиться поддержкой законодателей по этому вопросу.

В свою очередь, Эрдоган сообщил в четверг журналистам, что на прошлой неделе в Америку отправилась крупная делегация турецких чиновников, которые провели переговоры с представителями Демократической и Республиканской партий США, дабы убедить их выступить за поставки Турции F-16 и сопутствующего оборудования. «При необходимости они встретятся снова, и если нам удастся получить одобрение республиканцев, тогда искренние шаги президента Байдена встретят ощутимую поддержку», — цитирует Bloomberg турецкого лидера. «Нам нужно заручиться поддержкой со стороны и демократов, и республиканцев. Господин Байден уверен в своих силах, и я надеюсь, что он сможет добиться результата, который будет соответствовать стандартам дружбы и солидарности между нашими странами», — добавил Эрдоган.

Модернизация ВВС Турции стала одним из приоритетов лидера страны в 2019 году, когда США исключили Анкару из программы разработки и развёртывания новейших истребителей F-35 в ответ на закупку турецкой стороной российских комплексов ПВО С-400, говорится в материале Bloomberg. По информации агентства, сумма возможной сделки о закупке F-16 оценивается в $6 млрд.

Между тем, турецкий президент на своей пресс-конференции в четверг также предупредил, что парламент Турции не станет ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если Хельсинки и Стокгольм не будут выполнять обещания, зафиксированные в подписанном тремя странами перед началом мадридского саммита альянса меморандуме, пишет Bloomberg. Документ предполагает, что оба кандидата на присоединение к НАТО будут предпринимать более активные шаги по пресечению деятельности курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.