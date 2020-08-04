Sabah: американская база в Греции угрожает турецким проливам

В последнее время Греция при каждой возможности пытается вырабатывать антитурецкую политику. Как пишет издание Sabah, одним из примеров этого является создание американской базы в одном из важнейших портов — Александруполисе. По мнению автора материала, сложившаяся ситуация может представлять угрозу для проливов Босфор и Дарданеллы, которые потеряют свою стратегическую ценность.

Отношения между Турцией и Грецией в последнее время становятся довольно напряжёнными. Как пишет Sabah, Греция, охваченная паникой вследствие шагов, предпринимаемых Турцией в сфере оборонной промышленности, при каждой возможности пытается вырабатывать антитурецкую политику. Одним из примеров этого стало адресованное США предложение создать военную базу в Александруполисе и положительный ответ США на это.

Александруполис является одним из важных портовых городов Греции и находится примерно в 30 км от Турции. 23 июля посол США в Греции Джеффри Пайетт и министр обороны Греции Никос Панайотопулос посетили порт Александруполис и открыли базу. В город были переброшены вертолёты, военные машины, боеприпасы.

По мнению автора материала, близкое расположение Александруполиса к турецкой границе показывает, что Турции нужно быть особенно внимательной к этому событию. Создание военной базы здесь может представлять угрозу для проливов Дарданеллы и Босфор. Это можно рассматривать как ход, который умалит стратегическую ценность турецких проливов за счёт возникновения новой линии Александруполис — Болгария — Румыния. Таким образом США будут меньше нуждаться в Турции в конкурентной борьбе с Россией и, следовательно, смогут легче занять позицию на стороне Греции.

Кроме того, Александруполис расположен в Западной Фракии. Он соединяет Турцию с Ксанти и Комотини — другими важнейшими городами Западной Фракии, густо населёнными турецким меньшинством. Так что создание базы подразумевает возникновение своего рода военной буферной зоны между Турцией и этими двумя важными городами.

Как заключает издание, Турция показала, что она обошла Грецию и стала более крупным региональным игроком, который проводит региональную политику во взаимодействии с глобальными игроками. В связи с этим Греция постоянно пытается сдерживать Турцию через таких игроков, как Израиль, Россия, США и Европейский союз.