Sabah: американская база в Греции угрожает турецким проливам
Отношения между Турцией и Грецией в последнее время становятся довольно напряжёнными. Как пишет Sabah, Греция, охваченная паникой вследствие шагов, предпринимаемых Турцией в сфере оборонной промышленности, при каждой возможности пытается вырабатывать антитурецкую политику. Одним из примеров этого стало адресованное США предложение создать военную базу в Александруполисе и положительный ответ США на это.
Александруполис является одним из важных портовых городов Греции и находится примерно в 30 км от Турции. 23 июля посол США в Греции Джеффри Пайетт и министр обороны Греции Никос Панайотопулос посетили порт Александруполис и открыли базу. В город были переброшены вертолёты, военные машины, боеприпасы.
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