Минобороны Польши: всё идёт по плану — число американских солдат в Польше будет только расти

Сегодня, безусловно, очень важный день для безопасности Польши, которая только что завершила переговорный процесс с США, поделился новостью министр обороны страны Мариуш Блащак. В Twitter он рассказал, что вскоре будет подписано окончательное соглашение о постоянном присутствии американских войск в Польше и размещении на её территории главного в регионе командования сухопутными войсками, сообщает Defence24.

«Важный день для безопасности Польши. Мы завершили переговорный процесс с американцами, и вскоре мы подпишем окончательное соглашение о постоянном присутствии американских войск в Польше. В нашей стране, кроме большего числа солдат американской армии, расположится главное в нашем регионе командование сухопутными войсками», — написал в пятницу в Twitter глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Всё идёт по плану! В Польше будет больше американских войск и будет создано самое важное командование армии США в нашем регионе. Секретарь Эспер подтвердил сегодня наши договорённости и указал на возможность дальнейшего увеличения численности американских солдат в Польше», — с облегчением заявил министр.

О завершении переговоров сообщила также посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. В Twitter она написала: «Отличная новость! США и Польша завершили переговоры по Совместной декларации о сотрудничестве в области обороны, которая воплотит в жизнь совместное видение наших президентов касательно военного присутствия США в Польше. Спасибо всем, кто напряжённо работал над этим!»

Портал напоминает, что в конце сентября прошлого года в Нью-Йорке президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали декларацию о военном сотрудничестве, в которой подробно изложены положения предыдущей декларации, объявленной в июне 2019 года. В ней говорилось о пребывании в Польше около 4,5 тыс. военного персонала США и об его увеличении ещё почти на тысячу. «В то время говорили о тысяче с лишним, сейчас речь идёт о более серьёзной цифре», — сказал в конце июня глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

В среду министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон начнёт вывод около 12 тыс. американских солдат из Германии, из которых 5600 будут направлены в другие страны НАТО. Он объяснил, что американские войска из западной части страны попадут, в частности, в Бельгию и Италию. Он также сказал, что военное присутствие США будет укреплено в регионе Чёрного моря. Глава Пентагона подчеркнул, что американская сторона планирует перебросить в Польшу ведущий элемент недавно созданного командования 5-го корпуса американской армии после того, как Варшава подпишет соглашение о сотрудничестве в области обороны и соглашение о распределении нагрузки, что она уже, впрочем, пообещала сделать.