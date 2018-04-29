TVN24: в вопросе трат на оборону Трамп поставил Польшу в пример Германии

Варшава просит Вашингтон увеличить свой военный контингент в Польше. Об этом речь шла на встрече в Вашингтоне главы министерства национальной обороны Польши Мариуша Блащака с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передаёт TVN24. Но несмотря на то, что Дональд Трамп очарован поведением Польши в вопросах армии, и приводит её в качестве примера канцлер Германии, о конкретных решениях пока что говорить определенно рано.

Дональд Трамп во время встречи с Ангелой Меркель уговаривал её больше тратить на армию, приводя в пример Польшу. Одновременно польский министр обороны хлопочет за большую вовлеченность США в защиту нашего государства. Речь идёт о солдатах и оружии. Из Вашингтона корреспондент «Фактов» Мартин Врона.

МАРТИН ВРОНА, корреспондент «Фактов», Вашингтон: В Вашингтоне закачивается европейская неделя. Сначала фестиваль любви с Эмануэллем Макроном, а вчера короткий, но не лишенный приятных жестов визит Ангелы Меркель. Атмосфера была лучше, чем год тому назад, когда от американского президента и канцлера Германии прямо-таки веяло холодом. Дональд Трамп продолжает уговаривать Германию увеличить расходы на обороноспособность и неожиданно называет Польшу.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Польша в этом плане молдец. Она платит больше, чем должна, потому что она чувствует, что США возложили на себя большее бремя, и это нечестно. Мы очень это ценим.

В то самое время, когда в Белом Доме прозвучали эти слова, глава Пентагона ожидал министра Блащака. Он общался с журналистами непринуждённо.

ДЖЕЙМС МЭТТИС, министр обороны США: Мне очень нравится в Польше. Я люблю Варшаву, люблю также прибалтийские страны, я даже люблю Быдгощ.

Это вторая встреча Мариуша Блащака с Джеймсом Мэттисом, но его первый визит в Пентагон. Генерала Мэттиса спрашивали, прежде всего, про увеличение американского присутствия в Польше.

ДЖЕЙМС МЭТТИС: Польша является союзником в НАТО. Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями безопасности. Мы всегда открыты к дискуссии.

Следовательно пока что конкретных решений нет, похоже как и о дальнейших закупках американского вооружения, включая системы противоракетной обороны.

МАРИУШ БЛАЩАК, министр национальной обороны Польшы: Я пригласил ещё раз секретаря Мэттиса посетить Польшу. И всё указывает на то, что приглашение было принято.

МАРТИН ВРОНА: До визита дело должно дойти ещё в этом году.

Мартин Врона. «Факты». Вашингтон.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2018 года.