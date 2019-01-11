Times of Israel: в Израиле опасаются манипуляций на выборах — не столько от России, сколько от Ирана

Израильские специалисты по информационной безопасности утверждают, что получили точные данные о намерении некоего государства взломать грядущие выборы, пишет Times of Israel. Причём речь идёт в большей степени о манипуляциях информацией, ведь израильтяне голосуют по бумажным бюллетеням.

В ЦИК Израиля заявили, что готовят план действий, чтобы дать отпор вероятным попыткам иностранного вмешательства в ход выборов, которые состоятся в Израиле 9 апреля, пишет Times of Israel. Ранее израильское агентство по безопасности заявляло о том, что некая неназываемая страна готовится к таким атакам. «Вместе со службами по безопасности мы знаем, что произошло в других странах, и работаем над планом действий», — заверили в ЦИК.

По словам членов комиссии, израильские чиновники встречались с представителями соцсети Facebook, которую якобы активно использовали для манипуляций во время американских выборов 2016 года. А также все причастные к избирательному процессу лица были предупреждены.

Израиль использует для голосования бумажные бюллетени, и «взломать» их сложнее. Однако, как отмечает автор статьи, при этом Израилю могут грозить более широкие манипуляции через социальные сети. И официальный представитель ЦИК в общении с журналистом издания подтвердила, что у её учреждения нет специальных инструментов борьбы с такими действиями: «В наши обязанности не входит отделение правды от лжи».

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль, как ни одна другая страна, готов к отражению таких кибератак: «Мы готовы к любым сценариям».

Россия в ответ на это заявила, что никакого стремления вмешиваться в выборы в Израиле или любой другой стране у неё нет. При этом израильские эксперты отмечают, что намерение может быть у других государств: например, якобы они нашли многочисленные источники сфабрикованных против Израиля новостей, которые исходят от Ирана. Хотя есть и те, кто считает, что Россия «старается подорвать доверие общества к либеральной демократии во всех странах», в том числе и в Израиле.



После таких новостей израильские депутаты подали запрос о срочном созыве специального комитета парламента. На сегодняшний день голоса избирателей в Израиле защищает закон, принятый в 1959 году, ещё до изобретения интернета и соцсетей. В ноябре специальная комиссия, которая должна была заниматься пересмотром избирательного законодательства, представила новый законопроект, в котором прописаны меры по борьбе с манипуляциями в интернете, однако принять его ещё не успели, отмечает Times of Israel.