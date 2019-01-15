CNN: Кремль назвал сообщения о работе Трампа на Россию «конспирологией»

Российские власти решительно отвергли слухи о том, что американский президент когда-либо работал на Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения являются «конспирологией» и свидетельствуют о расколе внутри американского общества, сообщает CNN.

Перейдём к другой новости, за развитием которой мы следим. В США законодатели-демократы обсуждают, стоит ли вызвать на допрос президентских переводчиков. По некоторым данным, президент Трамп прилагает невероятные усилия, чтобы сохранить его переговоры с российским президентом тет-а-тет в тайне. В одном из случаев в 2017 году он забрал заметки у своей переводчицы и сказал ей, что она не должна ни с кем обсуждать эту встречу.

Дональд Трамп называет эти сообщения «фейковыми новостями». Он заявляет, что встречается с множеством лидеров с глазу на глаз постоянно. Он выступил перед репортёрами в понедельник и не только обрушился с критикой на демократов и ФБР, но и категорически отверг, что работает на Россию. Давайте послушаем.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я никогда не работал на Россию, и вы знаете это лучше других. Я никогда не работал на Россию. Я не только никогда не работал на Россию. Я считаю позорным задавать подобные вопросы. Потому что всё это — большая газетная утка.

Невероятно слышать подобное из уст американского президента. С нами на связи из Москвы корреспондент CNN Фред Пляйтген, который сообщит нам подробности об этой истории. Фред, дело дошло до этого — президент США вынужден заявлять, что он не российский агент. Что об этом думают в Москве?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: И как мне показалось, он заявил это не где-нибудь, а на южной лужайке Белого дома. Это, несомненно, невероятный момент в американской политике. И весьма странно, что в последние пару дней мы практически не слышали никаких комментариев от Кремля или даже от какого-нибудь российского политика.

Сегодня всё изменилось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью

российской газете, и он категорически отверг, что президент Трамп когда-либо работал на Россию. Его спросили, существует ли некий сговор между Владимиром Путиным и президентом Трампом. Но он ответил: «Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения». По его словам, всё это — внутренняя проблема Америки.

Он также заявил, что, на его взгляд, все проблемы, с которыми сталкивается президент Трамп, связаны с расколом внутри США. В результате чего президенту Трампу очень непросто проводить свою политику.

Разумеется, русские на протяжении долго времени заявляют, что, по их мнению, президент Трамп хочет улучшить отношения США с Россией. Но его руки связаны из-за некоторых членов конгресса и, естественно, расследования Роберта Мюллера.

Конечно, один из крупных саммитов, о котором говорят многие люди и подробности которого хотят увидеть многие демократы, мы можем прямо сейчас видеть на экране. Это встреча в Хельсинки, которая состоялась в начале 2018 года, летом 2018 года, где была двухчасовая приватная беседа между президентом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.





После этого президент Трамп фактически встал на сторону российского президента, выступив против собственных спецслужб. Он заявил, что не знает, с чего бы это русским вмешиваться в выборы Соединённых Штатов.





Поэтому, разумеется, в Вашингтоне есть много людей, которые хотели бы узнать больше об этой встрече. Но, повторюсь, русские со своей стороны заявляют: «Нет, президент Трамп никогда не работал на нас». И они также заявляют, что, по их мнению, всё это — внутренний вопрос США, Кристи.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.