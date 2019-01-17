Washington Post: Трамп упустил Сирию и рискует потерять весь Ближний Восток

Дональд Трамп не только упустил Сирию, но и рискует потерять влияние США во всём регионе, считает колумнист The Washington Post Ричард Коэн. Как пишет он в статье для американского издания, мир всегда ждал от Америки доброго совета и помощи в установлении правил, однако Трамп своими действиями лишь приумножает мировой беспорядок.

Когда ведомые Мао Цзэдуном коммунисты выиграли китайскую революцию, республиканцы в Вашингтоне подняли крик: «Кто упустил Китай?». Сегодня республиканцы снова задались тем же вопросом, только на сей раз о Сирии, и сами себе отвечают: Барак Обама. Однако, как считает колумнист The Washington Post Ричард Коэн, вину за Сирию Обама делит со своим преемником, Трампом. Но есть один нюанс: до того, как потерять Сирию, Трамп потерял рассудок.

Как продолжает автор издания, о сумасшествии президента красноречиво свидетельствует вопиющая бестолковость госсекретаря Майка Помпео, который на прошлой неделе в Египте одновременно заявил и о наступлении, и бегстве. С одной стороны, он сказал, что «Америка не отступит, пока битва с терроризмом продолжается», с другой — «президент Трамп принял решение вывести войска из Сирии». Под конец Помпео добавил сумятицы, объявив: «Когда Америка отступает, остается хаос. Если мы бросаем друзей в беде, нарастает неприязнь».

По мнению Коэна, Сирия стала современным аналогом Балканского полуострова, каким он был перед Первой мировой войной — пороховой бочкой, которая взлетит на воздух от первой же спички. Здесь сталкиваются интересы США, России, Ирана, Турции, курдов, саудовцев, исламистов и израильтян. В Сирии вращается слишком много игроков, поэтому Трампу стоило бы задуматься о словах Помпео: «Когда Америка отступает, остается хаос».

«Государства — как дети. США для них — как родитель. Окружающий мир ждёт от него доброго совета и помощи в установлении правил. И эту задачу Трамп провалил по полной. Своими действиями Трамп лишь приумножил мировой беспорядок. Вопрос сейчас не в том, упустит ли он Сирию — это дело решённое — а в том, не упустил ли он заодно и весь регион? Судя по всему, он на полпути», — заключает автор статьи.