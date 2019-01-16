NI: США нужно менять конституцию Боснии, иначе в НАТО она не вступит

Босния и Герцеговина живёт по принципам, заложенным в Дейтонских соглашениях, которые писались, чтобы закончить войну на Балканах. Именно эти принципы сделали возможным приход к власти серба-националиста Милорада Додика, который выступает против сближения страны с Западом. Как пишут авторы статьи в National Interest, США вместе с ЕС и ООН должны разработать для Боснии новую конституцию, чтобы не допустить её отхода от прозападного курса.

Если США всерьёз хотят, чтобы Босния и Герцеговина вступила в НАТО, им нужно пересмотреть свой подход к основам боснийской государственности, пишут политологи Шон Магуайр и Райан Щерба в своей статье для National Interest. Дейтонские соглашения, на которых она построена, помогли положить конец войне, но теперь стали синонимом стагнации и слабых институтов.

Из-за них, по мнению экспертов, страну всё больше раздирают этнические конфликты между босняками, хорватами и сербами, что позволяет России достигать своих геополитических целей. Так, на последних выборах к власти пришёл «серб-националист» Милорад Додик, который выступает против Запада и НАТО. По мнению экспертов, это должно стать «звоночком» для Вашингтона, что пора снова заняться Боснией.

Формально Боснию в НАТО пригласили 5 декабря 2018 года. Тогда вице-президент США Пенс говорил о том, как важна Босния для региона и интеграции в НАТО в целом. Кроме того, Вашингтон неоднократно обещал оберегать Боснию от всяких угроз. Однако в отношении Дейтонских соглашений даже их авторы признают, что они не то что неидеальны, но и вовсе создавались в спешке, чтобы поскорее покончить с войной, а не с целью создать на Балканах жизнеспособное государство. И об этом говорит сегодня тот факт, что Босния и Герцеговина — беднейшее государство на Балканах с высокой безработицей и политическим кризисом.

По сути в тех соглашениях, приложением к которым была конституция нового государства, устанавливалось, что это будет федерация двух образований: сербского и хорватско-босняцкого. У каждого из трёх народов свой президент, и руководство всей страны меняется поочерёдно для каждого этноса в соответствии с принципом ротации. В итоге получилось, что вся основа управления государством тесно увязана с этнической принадлежностью, и все остальные характеристики уже вторичны.

Нынешний кризис в Боснии как раз проистекает из такой конституции, пишут авторы статьи. И соответствующие сигналы поступали уже давно: Европейский суд по правам человека ещё в 2009 году говорил о том, что конституцию Боснии нужно менять. Однако избрание Милорада Додика, в отношении которого США ввели санкции, а также призывы хорватских националистов к созданию независимой хорватской общности на территории Боснии вкупе с российской поддержкой «должны забить последний гвоздь в крышку гроба» американской политики по Дейтонским соглашениям.

Додик своей позиции не скрывает: открыто ругает босняков, призывает к независимости Республики Сербской, обещает не допустить претворения в жизнь плана по вступлению Боснии в НАТО, утверждает, что Боснии как страны существовать не должно, и уверяет, что работает лишь на благо сербов. Больше того, он договорился о сотрудничестве с хорватскими националистами, и эта совместная работа, по мнению авторов статьи, будет лишь ослаблять и без того этнически разделённую Боснию и идти в разрез с надеждами по интеграции в евро-атлантическое пространство, которые якобы испытывает большинство жителей страны.

Именно поэтому Россия и поддерживает эти две этнические группы, отмечают политологи. «Россия видит в Западных Балканах новое поле битвы в политической войне против Запада». Ради того, чтобы не допустить интеграцию страны в западные альянсы, Россия и поддерживает националистов в Боснии и Герцеговине.

«Учитывая Додика у власти, поддержка России уже начала приносить дивиденды, и это не только эффект от его речей, сеющих распри, и обещания по части политики Боснии». Додик не раз подчёркивал свою позицию о том, что Босния не должна войти в НАТО, вносил предложения о дальнейшей децентрализации государства, даже оправил письмо президенту Трампу с критикой США и требовал заменить послов на тех, кто придерживаются более просербских взглядов.

«В то время как США и НАТО пытаются подтолкнуть Боснию в желанную для её народа сторону, многие из политической элиты более чем довольны и хотят узнать, как долго они смогут тянуть вдоль швов страну, пока она не разорвётся ради их собственной выгоды. И именно Дейтонские соглашения дали им возможность так делать», — пишут авторы статьи. Поэтому, делают они вывод, пока Додик у власти, идея о вступлении Боснии в НАТО мертва, а тем успехам, которых стране удалось добиться с 1995 года, угрожают националисты, «которых больше заботит наращивание их базы поддержки, чем прогресс Боснии в целом».

«США должны вести работу совместно с ЕС и ООН и, что важнее всего, с боснийцами и их представителями и приложить нешуточные усилия, чтобы реформировать страну, начиная с отказа от Дейтона и легализации разделов по этническому признаку», — утверждают авторы статьи. По их убеждению, пока власть зависит от этноса, будут продолжаться конфликты, которые политики будут эксплуатировать. Поэтому США и их партнёрам нужно разработать новую систему для Боснии. По их словам, большинство населения страны хотят вступить в НАТО и ЕС, и этот пункт нужно донести до нынешних политических элит Боснии и Герцеговины.

В то же время эксперты советуют США сильнее поддерживать гражданское общество в Боснии в сложные для её экономики времена. Наконец, Вашингтон должен осознать, что это долгосрочная стратегия, и для перемен понадобится время и усилия, делают вывод эксперты National Interest.