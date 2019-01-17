NY Magazine: Джулиани допустил «сговор» штаба Трампа с Москвой

Представители предвыборного штаба Дональда Трампа, но только не он сам, могли «тайно договариваться» с Россией. С таким заявлением выступил бывший мэр Нью-Йорка, а ныне — адвокат американского президента Рудольф Джулиани. Как пишет New York Magazine, в прошлом Джулиани категорически отрицал обвинения о «сговоре».

В прошлом Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, неоднократно настаивал, что предвыборный штаб его клиента не вступал в сговор с российскими властями. Но теперь он изменил свои показания, пишет New York Magazine.

Ранее в беседе с ведущей Fox News Лорой Ингрэм юрист признавал, что представители Москвы предлагали помощь кампании республиканца. Но, по его словам, штаб Трампа отверг это предложение.

«Российский сговор — это абсолютная выдумка… (спецпрокурор США. — ИноТВ) Мюллер обязан выпустить доклад, в котором бы говорилось, что российский сговор ничего не значит, что его не было. Это означает, что всё это расследование было ненужным», — рассуждал Джулиани в другом интервью.

Позже он мимоходом замечал, что «сговор — это не преступление». И вот, в свежем интервью CNN Джулиани вновь «пошёл на попятную», подчёркивает издание.

«Я никогда не говорил, что штаб или люди в штабе не участвовали в сговоре. Не говорил. Я говорил, что в нём не участвовал президент Соединённых Штатов», — заявил адвокат. «Не существует ни единого доказательства, что президент Соединённых Штатов совершил единственное возможное в данном случае преступление — тайно договаривался с русскими о взломе Национального комитета Демократической партии», — добавил Джулиани.

Получается, что Джулиани готов допустить, что штаб Трампа «состоял в сговоре» с России. Хотя по крайней мере в настоящий момент он продолжает отрицать, что в этом был замешан сам президент, заключает New York Magazine.