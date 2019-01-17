Ирония писателя: ФБР уличит в Трампе и коммуниста, ведь его красный галстук — верная примета

История с расследованием возможных связей Дональда Трампа с Россией похожа на фильм Джона Франкенхаймера «Маньчжурский кандидат», в котором американского солдата, захваченного китайцами в ходе Корейской войны, подвергают процедуре «промывания мозгов», и он оказывается под контролем внешнего агента. Как пишет в статье для Folha бразильский писатель Руй Каштру, если ФБР окажется право, то люди поймут, что бессменный красный галстук Трампа является символом того, что его владелец — коммунист.

Фильм Джона Франкенхаймера «Маньчжурский кандидат» рассказывает историю американского солдата, захваченного китайцами в ходе Корейской войны. Военного подвергают процедуре «промывания мозгов», и он оказывается под контролем внешнего агента: для этого ему достаточно взглянуть на обычную игральную карту — бубновую даму. Американец возвращается в США и оказывается вовлечён в заговор, цель которого — убийство кандидата в президенты от республиканцев на съезде партии и приход к власти его заместителя, ярого приверженца правых взглядов, тайно действующего по указке Москвы.

Как пишет в статье для Folha бразильсикий писатель Руй Каштру, он вспомнил этот фильм, когда прочёл в американских СМИ о том, что ФБР расследует дело президента Дональда Трампа по подозрению в сотрудничестве с Россией против интересов своей страны.

Данное расследование начал еще директор ФБР Джеймс Коми, подозревавший Трампа в опасных связях с русскими в ходе предвыборной кампании 2016 года. Среди прочего Трамп сказал, что России следует взломать почту его конкурента от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп победил на выборах, вступил в должность и уволил Коми.

Однако расследование продолжилось под руководством генерального прокурора Роберта Мюллера. Теперь вопрос заключается в следующем: уволив Коми, не совершил ли Трамп преступление, заключающееся в препятствовании правосудию, которое в США может запустить процесс импичмента. Или, что ещё хуже, он мог работать на Россию, а за это в прошлом ему бы грозил электрический стул.

«У меня есть на сей счет своя теория: несколько лет назад во время визита в бордель для зоофилов — да, бывают и такие — в Москве Трампа усыпили и промыли мозги, с тем чтобы он усвоил самую безумную риторику, завоевал доверие избирателей, разочарованных в логических построениях, и выиграл на президентских выборах. Только представьте себе: Трамп — коммунист! Если ФБР окажется право, а обычно так и происходит, мы поймем, что его бессменный красный галстук уже давно служит особым знаком», — иронизирует автор материала.