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News.com.au: француженка Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новым президентом Грузии была избрана родившаяся во Франции Саломе Зурабишвили, которая в своё время даже была французским послом, сообщает News.com.au. Комментируя своё избрание, она заявила: «Все мы однозначно и твёрдо сказали «нет» прошлому».
News.com.au: француженка Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии
Reuters
Саломе Зурабишвили, которая в своё время была французским дипломатом, стала первой женщиной-президентом Грузии, пишет News.com.au.
 
После подсчёта 99% голосов 66-летняя экс-глава МИД набрала 59,6%, а её соперник Григол Вашадзе, который также в своё время возглавлял грузинское Министерство иностранных дел, получил поддержку 40,4% избирателей. Во втором туре президентских выборов, как отмечается в статье, приняли участие 66% избирателей.
 
«Страна сегодня приняла фундаментальное решение, — прокомментировала своё избрание Зурабишвили. — Все мы однозначно и твёрдо сказали «нет» прошлому».
 
Она участвовала в президентской гонке в качестве независимого кандидата, однако поддержку ей оказывала правящая партия «Грузинская мечта», которая стремится развивать связи как с Россией, так и с Европейским союзом.
 
Зурабишвили уже заявила о том, что теперь будет пытаться наладить диалог с теми, кто не поддержал её в ходе президентской гонке. Она должна занять свой пост уже в середине декабря, говорится в статье.
 
Как напоминает издание, родившаяся во Франции Саломе Зурабишвили в своё время была французским послом в Грузии, однако в 2004 году заняла пост главы грузинского МИД.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
News.Com.Au Австралия Океания
теги
выборы Грузия президентские выборы Саломе Зурабишвили Франция
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