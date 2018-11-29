News.com.au: француженка Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии

Саломе Зурабишвили, которая в своё время была французским дипломатом, стала первой женщиной-президентом Грузии, пишет News.com.au.

После подсчёта 99% голосов 66-летняя экс-глава МИД набрала 59,6%, а её соперник Григол Вашадзе, который также в своё время возглавлял грузинское Министерство иностранных дел, получил поддержку 40,4% избирателей. Во втором туре президентских выборов, как отмечается в статье, приняли участие 66% избирателей.

«Страна сегодня приняла фундаментальное решение, — прокомментировала своё избрание Зурабишвили. — Все мы однозначно и твёрдо сказали «нет» прошлому».

Она участвовала в президентской гонке в качестве независимого кандидата, однако поддержку ей оказывала правящая партия «Грузинская мечта», которая стремится развивать связи как с Россией, так и с Европейским союзом.

Зурабишвили уже заявила о том, что теперь будет пытаться наладить диалог с теми, кто не поддержал её в ходе президентской гонке. Она должна занять свой пост уже в середине декабря, говорится в статье.

Как напоминает издание, родившаяся во Франции Саломе Зурабишвили в своё время была французским послом в Грузии, однако в 2004 году заняла пост главы грузинского МИД.