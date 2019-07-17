Вести: Климкин объяснил, почему украинский стоит сделать официальным языком ООН
Еврокомиссия (ЕК) призвала Польшу исправить нарушения в судебной реформе за два месяца.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
Государственный департамент США сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.
Российская пловчиха Светлана Ромашина, специализирующаяся на синхронном плавании, не стала исключать, что продолжит соревноваться и после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил об отсутствии какого-либо конфликта с Евролигой.
Согласно данным социологического опроса, кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.
Первый в России сырный кластер откроется в Дмитровском городском округе Московской области.
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей проявить осторожность на дорогах в вечерний час пик из-за дождя и грозы.
Первый шоурум автомобилей представительского класса Aurus будет открыт на территории делового центра «Москва-Сити» до конца текущего месяца.
Золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на Олимпийских играх 2010 года выставлена на продажу на аукционе в США.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы продлить арест всем 24 украинским морякам, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к расследованию в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после инцидента в столице Иракского Курдистана Эрбиле попросил местные власти незамедлительно найти напавших на турецкого дипломата.
В штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола (AFC) состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал временно исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня написать заявление об отставке.
Российский бизнесмен Игорь Макаров готов из собственных средств продолжить финансирование основанной им велокоманды Мирового тура — Katusha-Alpecin.
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с Шарлем Каборе, полузащитником сборной государства Буркина-Фасо.
Кабинет министров Украины уволил Александра Власова с должности временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы.
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от представительницы Китая Хань Синьюнь в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
Официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди заявил, что в Грузии полностью обеспечена безопасность российских туристов.
Турция примет ответные меры после того, как в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, в результате нападения погиб сотрудник турецкого генерального консульства.
Россиянка Наталья Вихлянцева одержала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.
Союз биатлонистов России (СБР) сумел решить проблему с лицензированием биатлонного комплекса в Сочи, и национальная сборная сможет провести там запланированный на август тренировочный сбор.
Около 70 советских и зарубежных машин представлены на выставке «Моторы Октября» в автомузее на заводе «Кристалл».
Немецкий город Кёльн утверждён местом проведения «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2019/20.
Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду проходят четыре партии.
Отключение линии электропередач на участке Сунтар — Вилюйск в республике Саха оставило без электричества 69 тыс. человек.
Защитник тульского «Арсенала» и сборной Грузии по футболу Гия Григалава выразил мнение, что в 2011 году грузинская национальная команда была сильнее российской по подбору игроков.
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с преследованием журналистов за рубежом, в частности на Украине.
Бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж умер в возрасте 79 лет.
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk. По данным издания, инцидент произошёл в городе Эрбиль — столице Иракского Курдистана.
В Кремле ознакомились со статьёй спикера Государственной думы Вячеслава Володина о Конституции России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россиянка Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории чемпионатов мира.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил продавать алкогольные напитки исключительно в специализированных торговых точках вдали от жилых районов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает следствие и суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing объективными.
Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил ходатайство Российского футбольного союза (РФС) о разрешении главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву начать обучение на получение тренерской лицензии Pro раньше 2020 года.
Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Московский городской суд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе денег за границу.
Пресс-служба УФСИН Белгородской области опровергла слова начальника четвёртой исправительной колонии Сергея Плясова о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.
Офис украинского лидера Владимира Зеленского инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины.
Китай высоко ценит комментарии главы МИД России Сергея Лаврова о раскручивании мифа китайской угрозы для Сибири и Дальнего Востока. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Станцию «Стахановская» Некрасовской линии московского метро оформят в конструктивистском стиле.
Стали известны футбольные клубы, в которые готов перейти нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.
Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси. Дальнейшая кооперация в этом направлении, по его мнению, может стать основанием для нормализации отношений двух стран.
Суд в Лондоне признал 29-летнего выходца из Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство по двум пунктам за наезд на пешеходов на Парламентской площади в августе 2018 года.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что избирком Севастополя может отказать в регистрации партиям «Родина» и «Зелёные».