Вести: Климкин объяснил, почему украинский стоит сделать официальным языком ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык должен стать одним из официальных языков ООН. Как пишут «Вести», глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина является одним из основателей данной организации, поэтому она имеет на это право.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина как один из основателей ООН может предложить сделать украинский одним из официальных языков этой организации. Как пишут «Вести», об этом Климкин сообщил в своём аккаунте Facebook.

«Сегодня российский представитель с трибуны Совета Безопасности ООН в очередной раз собирается рассказывать о притеснениях русского языка на Украине. Представитель России будет говорить по-русски. Потому что ещё при создании ООН в 1945 году Устав был издан, в том числе и на русском языке, а в 1946 году он стал одним из официальных языков уважаемой организации. Но ведь время идёт. СССР, который был основателем ООН, уже не существует. И чем, скажите, русский до сих пор так важен? Не пришло ли время пересмотреть эту систему?» — написал Климкин.

Он считает, что можно поднять вопрос реформирования ООН и более глобально, в частности, поговорить и о системе Совета Безопасности, и о праве вето, но если всех так интересует языковой вопрос, можно начать и с него. В этом контексте министр напомнил, что МИД сейчас активно продвигает различные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации.

«Помню, как в 2014 году решили проводить заседания ГУАМ на английском, а не русском. Нас поддержали. Можем, собственно, и ООН наш язык в качестве официального предложить. А что, Украина — тоже основатель», — заявил Климкин.

По его утверждению, времена действительно меняются и какой-то определяющей роли русского языка в архитектуре международных отношений он не видит.

«И это я ещё молчу про российский циничный манёвр провести это заседание и за несколько дней перед нашими выборами, и буквально накануне пятой годовщины #MH17», — подчеркнул Павел Климкин.

В заключение он поздравил всех с тем, что украинский языковой закон вступил в силу, и отметил: «Я не против любого языка, я только за. За украинский».