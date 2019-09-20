El Mundo о кризисе в Венесуэле: Мадуро предлагает диалог, оппозиция требует международного давления

Пока переговоры части венесуэльской оппозиции с президентом Николасом Мадуро приносят первые реальные плоды, представители председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо призывают усилить давление на правительство, передаёт El Mundo. Так, оппозиция полагает, что освободить бывшего вице-президента парламента Эдгара Самбрано правительство вынудили усилия граждан страны и международного сообщества.

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернулось к старой, проверенной формуле: растянуть переговоры с оппозицией на несколько месяцев, не собираясь при этом проводить свободные президентские выборы, пишет El Mundo.

Так, в понедельник Мадуро сел за стол переговоров с представителями ряда оппозиционных партий, отколовшихся от общего движения. Как отмечает испанское издание, диалог в таком формате президента более чем устраивает: оппоненты не требуют выборов и удовлетворяются решением Мадуро, призванным придать легитимности процессу, — освобождением одного политического заключённого и обещанием освободить остальных.

И действительно, на следующий день после подписания соглашения на свободу вышел бывший вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано, который провёл за решёткой больше четырёх месяцев, столько же, сколько длились переговоры при посредничестве Норвегии. Однако «свободой» поставленные ему условия назвать сложно: Самбрано не может покидать страну и обязан появляться в суде каждые 30 дней.

Прежде чем рассказать о грубом обращении с политическими заключёнными в Венесуэле после выхода из тюрьмы, Самбрано сфотографировался с оппозиционером Тимотео Самбрано и членом подконтрольной Мадуро Национальной конституционной ассамблеи Франсиско Торреальбой, участвовавшими в переговорах.

Однако подобное развитие событий пришлось по вкусу далеко не всем. В аппарате главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо назвали освобождение Самбрано не достижением Мадуро, а результатом внутреннего и международного давления. «Он никогда и не должен был сидеть в тюрьме», — заявил лидер отказавшейся от переговоров части оппозиции.

Уже в четверг уполномоченный по иностранным делам самопровозглашённого президента Хулио Борхес призвал Европу усилить давление на Мадуро и его окружение.

«Необходимо ещё сильнее надавить на диктатуру в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Это давление должно распространяться и на Кубу, центр тяжести всего, что происходит в Венесуэле», — обратился к участникам открывшейся 17 сентября в Нью-Йорке сессии Генассамблеи Борхес.

Однако, как отмечает El Mundo, несмотря на выход Гуаидо из диалога, похоже, двери процесса в Осло для венесуэльцев пока не закрылись. Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на восстановление переговоров, готовность к которым выразил Мадуро.

А пока продвижений в процессе при посредничестве Норвегии нет, всё больший интерес к себе привлекают переговоры, которые уже дали свои плоды, в том числе обновление состава Национального избирательного совета. Так, в среду к ним присоединился бывший конкурент Мадуро на выборах президента 20 мая 2018 года, законность которых не признаёт оппозиция, евангелический пастор Хавьер Бертуччи.