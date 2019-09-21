Times: не сдержал обещания — венесуэльцы всё больше разочаровываются в Гуаидо

Венесуэла теряет терпение в ожидании Хуана Гуаидо, пишет The Times. Многие считают лидера венесуэльской оппозиции полноправным президентом страны, однако он пока так и не смог отстранить от власти Николаса Мадуро, и люди не оставляют это без внимания.

И тот, и другой продолжают настаивать на наличии у них президентских полномочий.

Президент Мадуро, как и большинство его предшественников, руководит страной из построенного в XIX веке дворца Мирафлорес в Каракасе. Его противник, которого уже признали законным лидером около 60 стран, в том числе Британия, работает на третьем этаже офисного здания в деловом районе столицы.

Все сотрудники его аппарата называют Гуаидо президентом. А в конференц-зале, где 36-летний лидер проводит приёмы, позади него установлена фотография интерьера Мирафлорес, чтобы создалось ощущение, что он находится или же должен находиться в президентском дворце.

Для некоторых венесуэльцев «эта сюрреалистическая ситуация» стала проверкой на терпение.

«Всё это понарошку, — заявил изданию 30-летний инженер Эрнан Эрнандес. — Гуаидо не сделал то, что он обещал сделать».

Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы 23 января. Будучи спикером не признаваемого со стороны Николаса Мадуро парламента, он утверждал, что имеет конституционное право взять власть в свои руки до проведения новых президентских выборов, поскольку Мадуро фальсифицировал последнее голосование и правит страной незаконно.

И поскольку Гуаидо обещал бороться до полного «освобождения» Венесуэлы, тысячи протестующих, вышедших на улицы, были убеждены в том, что в ближайшие дни могут наступить перемены. Надежды были подкреплены тем фактом, что Соединённые Штаты немедленно признали Гуаидо президентом Венесуэлы.

А тогдашний советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон начал публиковать твиты, адресованные напрямую Николасу Мадуро. В них он рекомендовал венесуэльскому лидеру начать планировать бегство из страны на какой-нибудь «прекрасный пляж». Министерство финансов США при этом ввело «драконовские» санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании, которая является источником большей части зарубежных доходов Венесуэлы.

Гуаидо планировал, что это давление на режим Мадуро приведёт к ненасильственной передаче власти, как произошло в 1989 году в Чехословакии. Он заявлял, что армия была настолько недовольна своим неумелым правительством и глубокой рецессией, что с радостью перейдёт на его сторону.

Тем не менее вооружённые силы, которые наживаются на коррупции и стали при Мадуро и его предшественнике Уго Чавесе политизированными, в основном остались верными властям.

Надежды на перемены вновь появились 30 апреля, когда Гуаидо при поддержке нескольких взбунтовавшихся военных оказался в районе одной из военных баз в Каракасе. Однако и это усилие сошло на нет в течение нескольких часов, говорится в статье. Затем последовали жёсткие гонения как на оппозиционных политиков, так и на военных, перешедших на сторону оппозиции.

Кроме того, в этом году ускорились темпы эмиграции. А в целом с 2013 года, после прихода Мадуро к власти, страну покинуло 4 млн человек, то есть более 10% населения. Многие опасаются, что это ведёт к утечке мозгов, поскольку больше всего стремятся покинуть страну те, кто обладает наибольшими амбициями, указывает The Times.

У тех же, кто остался, на смену оптимизму, возникшему в начале этого года, пришло ощущение деструктивного безвыходного положения.

«Я думал, что Гуаидо станет освободителем Венесуэлы, — заявил изданию 33-летний Дарвин Санчес Нието, занимающийся починкой холодильников. — Я чувствую, что меня подвели».

По данным базирующейся в Каракасе компании Datanalisis, за последнее время поддержка Гуаидо упала с 61% в январе этого года до 49,7% в августе. Он всё ещё остаётся самым популярным оппозиционным лидером, значительно опережая Мадуро, поддержку которому высказали лишь 13% респондентов.

«Но люди начали терять надежду», — комментирует ситуацию президент Datanalisis Луис Висенте Леон.

По его словам, только четверть венесуэльцев верят в то, что в ближайшие три месяца произойдут какие-либо изменения.

«В Венесуэле печальная реальность такова, что Мадуро является президентом, Мадуро контролирует всю территорию, и Мадуро контролирует вооружённые силы. Правительство побеждает», — подытоживает Луис Висенте Леон.

Более того, Мадуро предпринимает попытки взять под свой контроль оппозиционный парламент, говорится в статье.

Некоторых также тревожит то, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к Венесуэле. И недавнее увольнение Джона Болтона — тому подтверждение.

Также на прошлой неделе вновь возникли опасения по поводу крайней неопытности Гуаидо. Произошло это из-за появившихся фотографий, на которых он запечатлён в компании колумбийских гангстеров. Именно они, по всей видимости, в своё время помогли оппозиционеру перебраться через границу с Колумбией по маршруту контрабандистов. Сам Гуаидо заявил, что понятия не имел, кто эти люди, хотя один из них, похоже, был вооружён пистолетом.