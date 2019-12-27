N-TV: военно-морские учения Ирана, России и Китая — демонстрация силы на фоне санкций США

Из-за санкций США, связанных с атомной программой Ирана, Тегеран хочет углубить военное сотрудничество с Россией и Китаем. Три страны уже приступили к проведению военно-морских учений в Индийском океане. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, это явная демонстрация силы, предназначенная для Запада.

На фоне американских санкций в связи с разногласиями по ядерной программе Иран хочет углубить своё военное сотрудничество с Россией и Китаем, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Страны начинают совместные военно-морские учения в Индийском океане. По версии наблюдателей, это явная демонстрация силы, предназначенная для Запада.

Иран, оказавшийся под давлением из-за конфликта с США, касающегося атомной сферы, приступил к проведению военных учений на море вместе с Россией и Китаем. Суть первых манёвров, выполняемых вооружёнными силами тремя стран, заключается в обеспечении безопасности в северной части Индийского океана. В ходе четырёхдневных учений должна проводиться тактическая подготовка, сообщил заместитель командующего ВМФ Ирана.

По оценкам экспертов, эти военные учения на море стали реакцией трёх стран на запланированную США военно-морскую миссию по защите судоходства в Персидском заливе. За прошедшие месяцы положение там серьёзно обострилось в связи с тем, что Иран на протяжении месяцев удерживал британский нефтяной танкер Stena Impero, утверждает немецкий телеканал. Кроме того, в июне Иран сбил американский беспилотник. Другие случаи нападения на нефтяные танкеры до сих пор не расследованы.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских путей в мире, подчёркивает N-TV. Он соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Большая часть мирового экспорта нефти морем осуществляется по этому проливу.

За напряжённостью в отношениях между Тегераном и Вашингтоном стоит спор обеих стран в атомной сфере, напоминает телеканал. Американцы обвиняют правительство Ирана в стремлении создать ядерное оружие. Иран это отрицает.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из международного ядерного соглашения, которое запрещало Ирану создание атомной бомбы и в то же время должно было положить конец политической и экономической изоляции государства.

С тех пор американское правительство подвергает власти Тегерана активному давлению за счёт экономических санкций в отношении Ирана, чтобы добиться заключения нового, более жёсткого договора, который распространялся бы и на другие сферы. Пока что Иран противостоит этому давлению, отмечает немецкий телеканал N-TV.