CNN: Трамп призвал Сирию, Россию и Иран не устраивать «бойню» в Идлибе

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию, Иран и Сирию в том, что те «убивают или собираются убить тысячи невинных гражданских лиц» в провинции Идлиб, сообщает CNN. Он также предупредил, что Дамаску, Москве и Тегерану не следует устраивать «бойню» в этом регионе.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Сирии и её союзникам, России и Ирану, не следует устраивать «бойню» в провинции Идлиб, пишет CNN.
«Не делайте этого», — написал глава Белого дома в своём твите с опечатками, в котором обвинил Москву, Тегеран и сирийское правительство в том, что те «убивают или собираются убить тысячи невинных гражданских лиц».
Позднее, как отмечается в статье, опечатки в твите были исправлены.
Трамп также добавил, что Турция предпринимает усилия, чтобы остановить «бойню», которая вынудила по меньшей мере 100 тыс. человек покинуть свои дома на северо-западе Сирии.
Как сообщает CNN со ссылкой на организацию «Белые каски», в результате бомбардировок в провинции уже погибли «десятки человек».
Армия президента Сирии Башара Асада при воздушной поддержке России усилила свои атаки на Идлиб, последний крупный оплот оппозиции, где проживают более 3 млн сирийцев, говорится в статье.
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