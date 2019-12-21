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Das Erste: «печальный день для Сирии» — российско-китайское вето пришлось членам ООН не по душе

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Пекин и Москва заблокировали программу ООН по оказанию гуманитарной помощи Сирии, сообщает Das Erste. Потребность в ней отпала, так как Дамаск контролирует большую часть территории страны и способен самостоятельно оказать помощь нуждающимся, объяснил постпред России при организации Василий Небензя. Страны же, выступившие с инициативой о продлении программы, осудили российско-китайское вето и заявили, что это «печальный день для Сирии».
Das Erste: «печальный день для Сирии» — российско-китайское вето пришлось членам ООН не по душе
Reuters

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии, сообщает Das Erste. Она предусматривала продление программы по оказанию стране гуманитарной помощи. При этом все остальные члены Совбеза её поддержали, отмечает немецкий телеканал.

Инициатива о продлении программы исходила от Германии, Бельгии и Кувейта. Они хотели сохранить три пограничных пункта для доставки гуманитарной помощи. Два из них находятся на границе с Турцией и один — на границе с Ираком. Программа существует с 2014 года. Она использовалась главным образом для передачи продуктов и лекарств.

Германия, Бельгия и Кувейт осудили российско-китайское вето, заявив, что это «печальный день для Сирии». Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил решение Кремля тем, что на данный момент сирийские власти контролируют большую часть территории страны и способны сами оказать помощь нуждающимся. В связи с этим потребность в программе отпала, пояснил дипломат.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия наложила 14 вето на резолюции Совбеза ООН по Сирии. К тому же специальный посланник главы ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что зашли в тупик переговоры по новой конституции Сирии. Специально созданный для этого комитет не смог согласовать рабочую программу. 

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Das Erste Германия Европа
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