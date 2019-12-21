Das Erste: «печальный день для Сирии» — российско-китайское вето пришлось членам ООН не по душе

03:00 Биатлонисты Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе КМ в Анси Россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев могут пропустить гонку с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира во французском Анси.

03:00 На Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом На Украине возбудили 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

03:00 «Севилья» победила «Майорку» в матче Примеры «Севилья» одержала победу над «Майоркой» в матче 18-го тура испанской Примеры.

03:00 Защитник «Аякса» выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем Защитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Дейли Блинд из-за проблем с сердцем выбыл из строя на неопределённый срок.

03:00 Роджер Уотерс: дело Ассанжа призвано заткнуть людям рты Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT прокомментировал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

03:00 СМИ: Футболист «Спартака» может продолжить карьеру у себя на родине Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов клуба из Буэнос-Айреса — «Бока Хуниорс».

03:00 СК начал проверку после нападения подростков на полицейских в Апатитах Следственный отдел по городу Апатиты СК России по Мурманской области начал процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении полицейских.

03:00 Тренер призвал не поддаваться панике из-за результатов российских биатлонистов Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров прокомментировал выступление своих подопечных в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

03:00 В Алтайском крае в результате ДТП погибли пять человек В Косихинском районе Алтайского крае на автодороге Р-256 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном МВД.

03:00 Малышко заявил, что ему пока нечего сказать о своём отставании ходом в пасьюте на этапе КМ в Анси Россиянин Дмитрий Малышко прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

03:00 Партнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2» Министерство финансов США и европейские партнёры России проведут 21 декабря консультации по вопросам санкций, которые американская сторона ввела в отношении «Северного потока — 2».

03:00 Биатлонист Елисеев о гонке преследования: я просто в очень плохом состоянии Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

03:00 Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет переход в Средиземное море Фрегат «Адмирал Эссен» совершает переход из Севастополя в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы.

03:00 ATP объявила об увеличении общей суммы призовых на 2020 год Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила, что в 2020 году общая сумма призовых выплат спортсменам возрастёт на 13%.

03:00 Баскетболист ЦСКА Джеймс во второй раз подряд признан MVP тура в Евролиге Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) 15-го тура баскетбольной Евролиги.

03:00 Йоханнес Бё выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Анси, Логинов — 13-й Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

03:00 МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций В МИД России заявили, что страна продолжит реализацию своих экономических проектов, несмотря на санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении участников строительства «Северного потока — 2».

03:00 Посол Украины в США рассказал об «агентурной сети России» в ООН Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, которые работают в ООН, являются скрытыми или явными «агентами российских спецслужб», оказывающими влияние на работу организации.

03:00 Смешанная эстафета на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе отменена Международный союз биатлонистов объявил об отмене смешанной эстафетной гонки на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

03:00 FIS отменила этапы КМ по горнолыжному спорту в Италии и Франции Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене предстоящих этапов Кубка мира во французском Валь-д'Изере и итальянской Валь-Гардене.

03:00 В МИД России объяснили санкции США против «Северного потока — 2» В Министерстве иностранных дел России объяснили санкции США в отношении участников строительства «Северного потока — 2».

03:00 Газзаев считает, что обвинения WADA стали результатом действий Родченкова Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение, что манипуляции Григория Родченкова с базой данных московской лаборатории привели к обвинениям в адрес России и санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Анчелотти возглавил «Эвертон» Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти главным тренером команды.

03:00 На Украине рассчитывают на подписание соглашений по газу до 29 декабря Украинская сторона ожидает, что все соглашения между Москвой и Киевом по газу должны быть подписаны до 29 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

03:00 В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием «скорой» под Саратовом Предполагаемым виновником ДТП с участием машины скорой помощи в Саратовской области назван погибший водитель легкового автомобиля.

03:00 «Фиорентина» уволила Монтеллу с поста главного тренера Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» объявил об отставке итальянского специалиста Винченцо Монтеллы с поста главного тренера команды.

03:00 «Крылья Советов» оставили Божовича главным тренером команды По итогам заседания совета директоров самарского клуба «Крылья Советов» было принято решение не менять тренерский штаб команды во главе с Миодрагом Божевичем, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.

03:00 Эксперт оценил условия соглашений России и Украины по транзиту Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что российская и украинская стороны подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета.

03:00 Журова считает, что информация СК о Родченкове может стать аргументом в пользу России в CAS Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что информация СК о вмешательстве Григория Родченкова в базу данных московской лаборатории может стать доводом для отстаивания российской стороной своей позиции в вопросе обжалования санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 В Баку сообщили об экстренной посадке самолёта рейса Гоа — Москва Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Гоа — Москва, произвёл экстренную посадку в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Гейдар Алиев.

03:00 «Газпром» и Украина готовят межоператорское соглашение в Вене «Газпром» и украинская сторона ведут в Вене работу по подготовке межоператорского соглашения, заявил глава российской компании Алексей Миллер.

03:00 Биатлонисты Поршнева и Поварницын завоевали серебро в сингл-миксте на этапе Кубка IBU Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын заняли второе место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.

03:00 СМИ: Ковальчук заработал $14 млн за один сезон и два месяца в «Кингз» Российский нападающий Илья Ковальчук, который расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», заработал за время пребывания в команде $14 млн.

03:00 В Сирии заявили о терактах на трёх энергообъектах Террористы атаковали три энергообъекта в Сирии, сообщает агентство САНА со ссылкой на сирийское Министерство нефти.

03:00 Уткин раскритиковал украинского футболиста Зозулю, которого оскорбляли испанские фанаты Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с украинским нападающим «Альбасете» Романом Зозулей и фанатами «Райо Вальекано».

03:00 Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту «Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

03:00 Гол Иньесты помог «Виссел Кобе» выйти в финал Кубка Японии Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Андрес Иньеста, выступающий за «Виссел Кобе», забил мяч в полуфинале Кубка Японии с «Симидзу С-Палс».

03:00 ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».

03:00 Курашов назвал исторической победу фристайлистки Демидовой на этапе КМ в Китае Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал золото Валерии Демидовой в хафпайпе на этапе Кубка мира в Китае.

03:00 Роджер Уотерс: я узнаю новости на RT Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT прокомментировал ситуацию с «невероятно предвзятыми телеканалами» по всему миру.

03:00 Слуцкий поделился настроением от назначения в «Рубин» Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал видео, описывающее его настроение после назначения.

03:00 В «Нафтогазе» назвали подарком меры США против «Северного потока — 2» Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал «лучшим предновогодним подарком» включение санкций против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США.

03:00 Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

03:00 Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.

03:00 Фигуристка Саханович опровергла мнение, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала, как тренер Этери Тутберидзе запрещала ей учить четверной прыжок, так как это опасно для здоровья.

03:00 Nord Stream 2 AG прокомментировал приостановку работ по укладке труб Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку работ по укладке труб, которой занималась компания Allseas.

03:00 Нурмагомедов начнёт подготовку к бою с Фергюсоном в Дагестане Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начнёт подготовку к титульному поединку с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане.

03:00 Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола В среднем новогодний стол для среднестатистического жителя России будет стоить 6430,78 рубля — на 2,74% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные статистического ведомства.

03:00 Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.