Эксперт Fox News: чтобы не допустить возрождения ИГ, США придётся пойти на «сделку с дьяволом»

Руководство «Исламского государства» не было окончательно уничтожено, поэтому террористическая организация в скором времени может вновь заявить о себе на Ближнем Востоке, заявил в эфире Fox News отставной коммандер ВМС США Кирк Липпольд. По его мнению, Вашингтон будет вынужден сотрудничать с Москвой, Дамаском и Анкарой, чтобы «давить быстро и безжалостно» любые появляющиеся радикальные силы в регионе.

Коммандер, напоследок быстро о восстановлении «Исламского государства»*. Как мы знаем, эту идею трудно уничтожить, что делает попытки вернуть его к жизни проще. Но, на ваш взгляд, как скоро это может произойти?

КИРК ЛИППОЛЬД, отставной коммандер эсминца «Коул»: Я не думаю, что на это уйдёт много времени. Я полагаю, их руководство не было разгромлено, даже несмотря на убийство (лидера ИГ. — ИноТВ) Багдади.

Да, вы правы, Чарльз. Эта идеология сохранится, продолжит существовать. У нас всё ещё присутствуют там (в Сирии. — ИноТВ) войска, несмотря на то что мы оттуда вышли. Курды всё ещё готовы воевать от нашего имени в регионе.

Но, в конце концов, нам придётся заключить сделку с дьяволом, чтобы при взаимодействии с Россией, Сирией и Турцией мы могли убедиться в том, что любая сила, которая начнёт возникать, будет раздавлена быстро и безжалостно.

Мы видели уникальное сочетание взаимодействия при устранении Багдади, что подтверждает ваши слова. Возможно, что-то похожее случится снова. Коммандер, вы были великолепны. Большое вам спасибо. Мы всегда чувствуем себя чуть безопаснее после беседы с вами.

КИРК ЛИППОЛЬД: Спасибо, Чарльз. Очень приятно. Счастливого Рождества вам, вашей семье и всем нашим слушателям.

И вам.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.