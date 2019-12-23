National Interest: эксперты предупредили о превосходстве российской артиллерии над американской

Американская артиллерия уступает российской в вооружении и боевом опыте, сообщает National Interest. Исследователи американского аналитического центра RAND Corporation призвали увеличить число армейских полевых артиллерийских подразделений, а также совершенствовать гаубицы, имеющиеся в распоряжении армии США.

Исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что американская полевая артиллерия значительно уступает российской, пишет National Interest.

По мнению американского центра, это вызвано тем, что с начала 2000-х годов Пентагон стал уделять основное внимание борьбе с терроризмоми развивал доктрину борьбы с малыми повстанческими группами, а не столкновений на широком фронте. За это время самолёты и вертолёты заменили артиллерию в качестве основного источника огневой поддержки при проведении операций за рубежом.

Это привело к тому, что американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

«В течение долгих лет борьбы с повстанцами двумя отраслями армии США, которые особенно пострадали от больших сокращений, были полевая артиллерия и противовоздушная оборона», — приводит National Interes слова исследователя RAND Джона Гордона.

При этом эксперт подчёркивает, что, учитывая нынешних противников США, именно они имеют важнейшее значение.

Однако за эти годы у России появились эффективные наземные системы огневой поддержки. В частности, реактивные системы залпового огня БМ-30 «Смерч», способные поражать противника на расстоянии около 100 км и ракетные комплексы «Искандер», которые бьют на 400 км.

Тем не менее, в США на это могут ответить исключительно гаубицами «Паладин», дальность удара которых не превышает 32 км.

Вместе с тем, Россия представляет собой не единственную проблему для Соединённых Штатов. В частности, в случае конфликта на Корейском полуострове, перед американской армией встанет сложная задача уничтожения масштабного арсенала Северной Кореи. Опасность также представляет возможный конфликт в Персидском заливе и нападения иранских десантников.

Одним из решений National Interest называет увеличение количества армейских полевых артиллерийских подразделений, а также совершенствование гаубиц, а не реактивных систем залпового огня.