SRF: Мюнхенская конференция прошла под девизом «беззападность»

Главной темой на прошедшей на выходных Мюнхенской конференции стало ослабление Запада, сообщает SRF. В массе своей европейские лидеры считают, что как единое целое его уже нельзя воспринимать. Американцы же, напротив, считают, что Запад становится только сильнее и активнее. Тем временем Россия и Китай радуются его закату, рассказывает автор статьи.

Мюнхенская конференция по безопасности прошла под девизом «беззападность», сообщает SRF. Участники мероприятия разделились на три лагеря. Тех, кто считает, что Запад действительно очень ослаб и что после начала президентства Дональда Трампа его вообще нельзя воспринимать как единое целое. В их число входят многие европейские лидеры.

Во втором лагере оказались представители США, убеждённые в том, что Запад, наоборот, сильнее и активнее, чем когда-либо. Хотя под Западом они главным образом подразумевают самих себя, отмечает автор статьи. Ну и в третьем лагере находятся Россия и Китай, которые радуются закату Запада и извлекают из этого выгоду.

Главными темами на Мюнхенской конференции стали беспрецедентный военный подъём Китая, а также амбиции России. Конечно, Запад всё ещё сохраняет за собой превосходство, но большой вопрос: «Готовы ли западные страны быстро и решительно воспользоваться своим боевым потенциалом?».

Из-за нерешительности демократических государств в мире продолжают бушевать кровавые конфликты в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине. Одну из главных ролей в защите права и либеральных ценностей играет Европа, но она сейчас сама страдает от подрывной деятельности, иностранных вмешательств и информационных войн.

Это в свою очередь ослабляет и Запад, заявил на конференции президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, демократические страны слишком дорожат своими финансовыми и экономическими интересами и потому стараются не ввязываться в конфликты. Макрон также призвал ЕС выработать антитела к нелиберальным, недемократическим силам. Поэтому так важно, как союз будет дальше реагировать на авторитарные тенденции в Польше и Венгрии, отмечает SRF.

Демократизировать весь мир — это «иллюзорная цель», считает автор, поэтому советует западным странам сосредоточиться на защите демократии и права у себя дома. «Миллиарды людей от Венесуэлы до Китая, от Сирии до Зимбабве, от Северной Кореи до Ирана и Саудовской Аравии предпочли бы свободу угнетению, отдали бы свой голос за права человека и верховенство закона, если бы у них был выбор. «Запад должен существовать, хотя бы в качестве примера», — заключает автор статьи.