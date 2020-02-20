1+1: украинская армия продолжает избавляться от советских пережитков

В украинской армии начали менять уставы службы. Как передаёт «1+1», начали со строевого, позже обещают переделать внутренний, гарнизонный и дисциплинарный. По мнению авторов инициативы, благодаря этому военные избавятся от советских пережитков и будут приближаться к стандартам армий стран НАТО.

Покончить со всем советским: очередь дошла и до военных уставов. Начали со строевого. Пока не представили новый, старый будет действовать до марта этого года, но уже не в статусе закона, а как приказ Министерства обороны.

Восемь утра, Киев. Наша съёмочная группа находится в 101-й отдельной бригаде охраны Генштаба. Военные идут на традиционное утреннее построение. Рада отменила закон о строевом уставе, но он будет действовать до марта этого года, поэтому документа придерживаться обязательно. Ноги ровно в линию, пальцы в кулак, одежда опрятная и заправленная. Кто не успевает, тому помогает командир.

Одели перчатки, поправили шапки. Подготовка закончена, а это значит — равнение на командира.

МУЖЧИНА: Слава Украине!

СОЛДАТЫ: Героям слава!

Известно достоверно, что это воинское приветствие останется неизменным, а вот каким будет новый строевой устав, не знает никто.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Это у вас походка такая?

МУЖЧИНА: У меня походка такая, я так хожу всегда.

Уже 15 лет не на службе, а ноги и осанка помнят военную муштру. Полковник запаса, бывший командующий аэромобильными войсками Иван Якубец называет строевой устав азбукой военнослужащего. Он говорит, что устав — не для парадов, как принято считать, он для того, чтобы научить слаженно работать в команде.

ИВАН ЯКУБЕЦ, бывший командующий аэромобильными войсками: Вы знаете, руководить военными невозможно: без строевого устава ничего не будет. Будет беспорядочное войско, будет анархия.

Новый документ должен соответствовать стандартам НАТО, а советские пережитки оттуда должны убрать.

МУЖЧИНА: Всё соответствует современным технологиям. По стандартам армий стран НАТО, скажем так.

Военнослужащий Виталий Король говорит это об украинской военной форме. В советской армии она была на пуговицах: не застегнул — два наряда вне очереди на кухне. На нынешней форме пуговиц нет. Осталась одна, и то на штанах.

МУЖЧИНА: Вот, застегнул. Раньше пришивали, погон нет.

После строевого начнут переписывать и три других устава: внутренний, гарнизонный и дисциплинарный. И вот что будет.

МИХАИЛ ЗАБРОДСКИЙ, первый заместитель главы Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки: Мы разделили ответственность. Не только дисциплина, например. В любой сфере военной жизни: от смены должности до военного управления.

Устав вместе с другими военными разрабатывает депутат и боевой генерал Михаил Забродский. Он обещает подробности вскоре, однако говорит, что будет опираться на свой опыт.

МИХАИЛ ЗАБРОДСКИЙ: Слава Украине.

Мария Оганесян, Александр Шиян, Евгений и Михаил Путята, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 19 февраля 2020 года.