Корреспондент: Украина продаст три черноморских порта из-за их убыточности

Три государственных морских порта Украины будут проданы из-за их убыточности. Как пишет «Корреспондент», в Фонде госимущества Украины заявили, что постараются найти ответственных инвесторов, которые смогут наладить управление и сохранить рабочие места.

Три государственных морских порта Украины, которые имеют выход к Чёрному морю, внесены в список объектов, подлежащих приватизации из-за их убыточности. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в сообщении Фонда госимущества Украины.

Отмечается, что речь идёт о портах Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.

«Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Например, три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск», — сказано в сообщении.

В фонде подчеркнули, что эти три порта являются убыточными для государства и они не имеют средств для выплаты полной зарплаты сотрудникам. В ведомстве назвали своей главной задачей найти ответственных инвесторов, которые смогут наладить управление и сохранить работников портов.