Корреспондент: Украина продаст три черноморских порта из-за их убыточности

Три государственных морских порта Украины будут проданы из-за их убыточности. Как пишет «Корреспондент», в Фонде госимущества Украины заявили, что постараются найти ответственных инвесторов, которые смогут наладить управление и сохранить рабочие места.
Три государственных морских порта Украины, которые имеют выход к Чёрному морю, внесены в список объектов, подлежащих приватизации из-за их убыточности. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в сообщении Фонда госимущества Украины.
Отмечается, что речь идёт о портах Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск.
«Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Например, три торговых морских порта Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск», — сказано в сообщении.
В фонде подчеркнули, что эти три порта являются убыточными для государства и они не имеют средств для выплаты полной зарплаты сотрудникам. В ведомстве назвали своей главной задачей найти ответственных инвесторов, которые смогут наладить управление и сохранить работников портов.
США уведомили Россию о введении санкций в отношении Rosneft Trading SA («Роснефть трейдинг») и её президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил представитель администрации США.
Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которого стороны обсудили стратегическое партнёрство и региональные вопросы.
Москва и Рим призывают стороны конфликта в Ливии к широкому национальному диалогу для урегулирования ситуации в стране, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
С 2018 года в России предотвращено более 50 вооружённых нападений на образовательные учреждения, а также пресечена деятельность около 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
Прогнозы по срокам завершения проекта газопровода «Северный поток — 2» сохраняются, его закончат в конце 2020 — начале 2021 года. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.
Решения по мониторингу соблюдения эмбарго на поставку оружия в Ливию должны быть согласованы с Советом Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в формате «2 + 2» с итальянскими коллегами.
В Крыму пресекли подготовку терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ), поступившем в распоряжение RT.
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама. Об этом сообщило российское посольство в Японии.
Президент ACA Алексей Яценко не согласился с мнением, что поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым оказал положительный эффект на рост популярности бокса в частности и единоборств в целом.