24 канал: большинство украинцев считают Россию агрессором

Согласно данным опроса, проведённого центром «Социс», 54% украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», 57,8% опрошенных заявили, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной.

Большинство украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Кроме того, многие считают, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной. Как пишет «Телеканал новин 24», соответствующие данные опубликовал центр «Социс» по результатам исследования «Социально-политическая ситуация на Украине».

Согласно обнародованным данным, 54,4% опрошенных соглашаются с утверждением, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

30,9% респондентов назвали Россию «обычной соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами».

8,6% считают Россию дружественной и братской для Украины страной, с которой необходимо развивать тёплые и дружеские взаимоотношения.

В то же время 57,8% опрошенных склоняются к мысли, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной. 35,4% считают, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее является слишком преувеличенной. 6,9% не ответили или отказались отвечать.