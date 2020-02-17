24 канал: большинство украинцев считают Россию агрессором

Согласно данным опроса, проведённого центром «Социс», 54% украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», 57,8% опрошенных заявили, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной.
Большинство украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Кроме того, многие считают, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной. Как пишет «Телеканал новин 24», соответствующие данные опубликовал центр «Социс» по результатам исследования «Социально-политическая ситуация на Украине».
Согласно обнародованным данным, 54,4% опрошенных соглашаются с утверждением, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.
30,9% респондентов назвали Россию «обычной соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами».
8,6% считают Россию дружественной и братской для Украины страной, с которой необходимо развивать тёплые и дружеские взаимоотношения.
В то же время 57,8% опрошенных склоняются к мысли, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной. 35,4% считают, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее является слишком преувеличенной. 6,9% не ответили или отказались отвечать.
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