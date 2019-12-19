Корреспондент: украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза

Согласно результатам опроса, проведённого группой «Рейтинг», жители Украины больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза. Как пишет «Корреспондент», в Николая верят почти половина опрошенных, а в Деда Мороза — всего 31%.

Половина граждан Украины признались, что верят в существование Святого Николая, а количество украинцев, которые верят в Деда Мороза, оказалось значительно меньше ожидаемого. Как пишет «Корреспондент», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого группой «Рейтинг».

Согласно данным опроса, половина украинцев верят в Святого Николая, по крайней мере именно столько признались в этом социологам. Верят в Святого Николая на западе (58%), в других регионах таких около половины.

76% украинцев соблюдают традицию дарить подарки на День Святого Николая. Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на западе страны (почти 90%), в других регионах также значительная часть придерживается данной традиции: в центре — 78%, на юге — 70%, на востоке — 64%.

Вместе с тем, в Деда Мороза верят всего 31% опрошенных. В него верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.