Корреспондент: украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза

Согласно результатам опроса, проведённого группой «Рейтинг», жители Украины больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза. Как пишет «Корреспондент», в Николая верят почти половина опрошенных, а в Деда Мороза — всего 31%.
Половина граждан Украины признались, что верят в существование Святого Николая, а количество украинцев, которые верят в Деда Мороза, оказалось значительно меньше ожидаемого. Как пишет «Корреспондент», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого группой «Рейтинг».
Согласно данным опроса, половина украинцев верят в Святого Николая, по крайней мере именно столько признались в этом социологам. Верят в Святого Николая на западе (58%), в других регионах таких около половины.
76% украинцев соблюдают традицию дарить подарки на День Святого Николая. Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на западе страны (почти 90%), в других регионах также значительная часть придерживается данной традиции: в центре — 78%, на юге — 70%, на востоке — 64%.
Вместе с тем, в Деда Мороза верят всего 31% опрошенных. В него верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.
В городе Шахты Ростовской области у 25 человек выявлена острая кишечная инфекция после употребления продукции предприятия «Суши-микс». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с Nation News прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.
Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.
По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в результате силовой операции Киева в Донбассе в 2019 году были убиты 18 человек. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении восьми человек, обвиняемых в совершении нескольких десятков особо тяжких преступлений, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц в беседе с Inforeactor оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты.
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о перспективах проведения чемпионата Европы 2020 года в Екатеринбурге на фоне ситуации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.
С начала осеннего призыва более 1,5 тыс. новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
На ВДНХ 21 декабря пройдёт конкурс «Раскрасим космос своими руками», в рамках которого участники создадут ёлочные игрушки на космическую тематику, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Выставки достижений народного хозяйства.