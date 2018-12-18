Дед Мороз — агрессор: с кем Украина будет встречать Новый год

На Украине снова начались баталии из-за новогодних персонажей. Как пишут «Вести», жители страны спорят, с кем встречать Новый год: с Дедом Морозом, которого на Западной Украине назвали агрессором, Святым Николаем или же с Санта-Клаусом.

Приближаются новогодние праздники, а на Украине разгорается спор: Святой Николай, Дед Мороз или европейский Санта-Клаус. В этом году, как выяснили «Вести», «в связи с особой ситуацией в стране» этот вопрос обострился. На Западной Украине вводят новых персонажей, а в Киеве и вовсе отменяют Новый год.

Как продолжает издание, в 2016 году на Украине под декоммунизацию попали Дед Мороз и Снегурочка, и власти настоятельно рекомендовали украинцам встречать Новый год без этих персонажей, так как они «являются наследием советской эпохи», предложив заменить их Святым Николаем или же Санта-Клаусом. В итоге главную ёлку страны открывал Николай, а не Дед Мороз, как раньше, и по всей стране прокатилась волна отказа от привычных с детства для многих украинцев персонажей.

Охотнее всего инициативу подхватили на Западной Украине. Например, в Ивано-Франковске представители родительской общественности города обратились к местной власти с предложением отказаться от празднования в учебных заведениях Нового года с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«Мы уже второй год на Новый год работаем без Деда Мороза и Снегурочки, потому что они агрессоры, — рассказывает «Вестям» аниматор Наталья. — Кто звонит, чтобы заказать, предлагаем Санта-Клауса и Фьека. Это такой персонаж, чем-то на ежа похож».

Главные ёлки в этом году также будут открывать Николаи с Санта-Клаусами. Но полный отказ от Деда Мороза и доверие Святому Николаю, судя по опросу, в основном характерны для Западной Украины. Именно там, согласно исследованию группы «Рейтинг», больше всего сторонников дарить подарки на День святого Николая (более 80%). В центре и на юге таких две трети опрошенных, а на востоке — половина. В целом же популярность Николая по стране, согласно опросу, выросла за последние годы на 6%.

В Киеве же в этом году настоятельно не рекомендовали приводить в дошкольные учреждения кого-либо из новогодних персонажей. К примеру, в Шевченковском районе родителям пришло сообщение: «Добрый день, уважаемые родители, отнеситесь с пониманием к нам! В связи с утвержденной программой «Ребёнок» в детских учреждениях проводится «Праздник зимы»!!! Не Новый год!!! В связи с обострением ситуации в стране нас строго контролируют!!! Использовать персонаж Деда Мороза на празднике мы не будем! И это не обсуждается!».

В главке образования Киевской администрации «Вестям» сказали, что впервые о таком слышат, возможно, это инициатива конкретного детского садика.

В школах решение принимают родители и порой доходит до баталий.

«Мы на собрании решали, кто придет на утренник: Дед Мороз или Санта-Клаус. Родители поругались, к единому знаменателю не пришли и в итоге остановились на Николае: мол, это нейтральный персонаж. Правда, он был со Снегурочкой — родители решили, что без неё никуда», — рассказывает «Вестям» Анастасия, дочка которой учится в третьем классе одной из школ в Киевской области.

«Не прижился у нас пока Святой Николай, — подтверждает сотрудник одесского агентства «Короли настроения». — Вы же понимаете, он святой и не может ни станцевать канкан, ни хоровод поводить, ни пошутить, ни выпить сто грамм. В отличие от Деда Мороза, он скучный персонаж, нельзя ему грешить. Ну заказывают его у нас на 25 минут, так, чтобы он поздравление сказал, сфотографировался и ушел, дал людям возможность веселиться».