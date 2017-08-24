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Closer оценил кокетство Макрона: президент потратил на визажиста €26 000
Кокетство Макрона расточительно: всего за три месяца в Елисейском дворце президент потратил на услуги визажиста 26 тысяч евро, сообщает Closer. Франсуа Олланд, для сравнения, тратил на макияж 6 тысяч евро в месяц, правда, заслужил порицание из-за огромных расходов на личного парикмахера.
Депардье заработает на том, что он «горд быть русским»
Жерар Депардье стал лицом швейцарской марки часов, которая выпустила лимитированную серию под названием «Горд быть русским». Циферблат часов украшен российским гербом. Любовь актера к его новой родине бесконечна, иронизирует французский журнал Closer, отмечая, что сделка принесет актеру немало денег.