Closer оценил кокетство Макрона: президент потратил на визажиста €26 000

Кокетство Макрона расточительно: всего за три месяца в Елисейском дворце президент потратил на услуги визажиста 26 тысяч евро, сообщает Closer. Франсуа Олланд, для сравнения, тратил на макияж 6 тысяч евро в месяц, правда, заслужил порицание из-за огромных расходов на личного парикмахера.