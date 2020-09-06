Closer: Депардье снова сменил веру — на этот раз на православие

В пятницу 4 сентября Жерар Депардье был крещён в православную веру в Александро-Невском соборе в Париже в присутствии 30 человек, сообщает Closer. Как передаёт издание, артист объяснил своё решение любовью к православному богослужению и связью с православным духовенством. Как отмечает журнал, для французского актёра это не первая смена вероисповедания: в конце 1960-х он два года исповедовал ислам.
В пятницу 4 сентября Жерар Депардье сменил вероисповедание, сообщает Closer. Как стало известно, 71-летний актёр был крещён в православную веру в Александро-Невском соборе в Париже в присутствии 30 человек.
Присутствовавшие на церемонии журналисты рассказали о подробностях мероприятия. По их словам, Депардье прибыл на место в 16.30 в чёрном мерседесе. И хотя религиозная церемония проходила в узком кругу, она не была лишена фантазии, благодаря присутствию «оживлённых и фантастических деталей, не свойственных православному обряду». Так, актёр «с энтузиазмом» отрёкся от сатаны, сопровождая отречение «шипением и плевками» на дьявола. Под «торжественное пение хора и молитвы празднующих» Депардье «обильно окропил тело и голову водой», а собравшиеся тем временем предавались «шумным и радостным объятиям».
Отвечая на вопрос о своём желании стать православным христианином, Жерар Депардье объяснил его «любовью к православному богослужению» и «связью с православным духовенством».
При этом, как напоминает журнал, нынешний православный христианин в 1967 году уже менял веру на ислам. В течение двух лет он усердно посещал мечеть, читал Коран и готовился к молитвам. Как признался артист в 2016 году в интервью газете Le Parisien, соблюдение мусульманских обрядов давалось ему непросто. «Это было тяжело: пять молитв в день в исламе, запрет есть свинину, что, между нами говоря, не очень-то важно», — рассказывал тогда актёр.
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