Парижский дорожный патруль, остановивший на днях Жерара Депардье за езду на скутере в нетрезвом виде с нарушением правил дорожного движения, не стал выписывать актёру штраф, сообщает Le Point. Тем не менее, артист, вынужденный покинуть участок без своего транспортного средства, признался что всё равно предпочитает Владимира Путина и не желает быть французом, отмечает журнал.

В пятницу 28 августа Жерар Депардье был остановлен дорожным патрулём на Авеню дю Мэн в Париже, сообщает Le Point co ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам полицейских, увидев водителя, ехавшего на скутере с нарушением правил дорожного движения — он пересекал сплошную линию разметки и не останавливался на светофорах, — они приказали ему остановиться. Предположив по его виду, что он нетрезв, сотрудники полиции решили проверить его на алкотестере. Когда же водитель снял шлём, стражи порядка узнали в нём Депардье и предупредили об инциденте вышестоящее руководство.

Как передаёт издание, после того, как этилометр показал положительный результат, превышающий 0,25 г спирта на 1 л воздуха, актёр признался, что прежде чем отправиться в путь, выпил 2 пива. Тем не менее, его уровень алкоголя в крови оказался ниже 0,5 г/л — законного порога, при превышении которого управлять транспортным средством запрещается.

Хотя полицейские должны были выписать Депардье штраф, отправленный на место префектурой полиции комиссар отдал распоряжение приостановить составление протокола в отношении звезды французского кино.

Как передаёт издание, Депардье удалился без своего скутера в сопровождении друзей, которые согласились его подвезти. По словам полицейских, в ожидании сопровождения актёр признался, что больше не хочет быть французом и предпочитает Владимира Путина.

Как напоминает Le Point, президент России предоставил Жерару Депардье российское гражданство, и теперь у актёра имеется российский паспорт. «А есть ли у него российский скутер?» — интересуется издание в заключение.