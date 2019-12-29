CNEWS: Депардье исполнил французский хит 70-х на русском в дуэте с российской певицей

03:00
Мадуро поручил ГП ускорить процесс выдачи напавших на воинскую часть
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что генпрокуратура страны должна ускорить работу с бразильской стороной по выдаче напавших на венесуэльскую военную часть солдат.
03:00
В Канаде принесли извинения перед ФХР за действия своего игрока после матча МЧМ
Федерация хоккея Канады принесла извинения Федерации хоккея России за действия капитана молодёжной сборной Барретта Хэйтона, не снявшего шлем во время исполнения гимна России после матча чемпионата мира.
03:00
Глава МВД Боливии требует выслать часть испанских дипломатов
Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, причастные к инциденту у резиденции мексиканского посла должны покинуть страну.
03:00
Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принёс извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на матче чемпионата мира в Чехии.
03:00
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
03:00
Мадуро обдумывал отправку войск в Бразилию для поимки дезертиров
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что рассматривал вариант отправки вооружённых сил в Бразилию для того чтобы поймать венесуэльских военных, подозреваемых в нападении на воинскую часть.
03:00
Пушков прокомментировал реакцию Польши на слова Путина о после
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что слова президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» задели Польшу за живое.
03:00
СМИ: первый в 2020 году ракетный пуск с Байконура перенесён на февраль
Первый запуск британских спутников OneWeb с космодрома Байконур, который намечался на январь 2020 года переносится на первую половину февраля 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
03:00
В «Нафтогазе» отметили несогласованность текстов соглашений по транзиту
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что тексты соглашений между Россией и Украиной на переговорах в Вене не были согласованы.
03:00
В 2019 году число массовых убийств в США установило рекорд
Число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году, сообщает Associated Press.
03:00
Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке врагом Боливарианской республики.
03:00
Один человек погиб из-за циклона на Фиджи
Один человек погиб из-за тропического циклона «Сараи», который прошёл на Фиджи в субботу, 28 декабря.
03:00
Денисенко высказался о конфликте с капитаном сборной Канады после матча МЧМ
Хоккеист сборной России Григорий Денисенко рассказал о конфликте с капитаном национальной команды Канады Барреттом Хэйтоном после матча молодёжного чемпионата мира.
03:00
Хоккеисты сборной России отказались пожимать руку капитану канадцев после матча МЧМ
Игроки сборной России отказались пожимать руку капитану национальной команды Канады Баретту Хэйтону после матча молодёжного чемпионата мира.
03:00
В МИД России объяснили назначение нового департамента
В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
03:00
Капитан сборной Канады не стал снимать шлем во время прослушивания гимна России на МЧМ
Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон отказался снимать шлем во время исполнения гимна России после матча молодёжного чемпионата мира по хоккею.
03:00
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
03:00
В КНДР прошёл пленум ЦК Трудовой партии Кореи
В КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи, на котором прошло обсуждение наиболее важных вопросов деятельности страны.
03:00
Дзюба о победе хоккеистов: а кто-то говорил, что наших вынесут
Футболист сборной России Артём Дзюба поздравил молодёжную команду страны по хоккею с крупной победой над канадцами (6:0) на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.
03:00
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
03:00
Третьяк: сборная России здорово сыграла с Канадой в плане дисциплины
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил крупную победу молодёжной сборной страны над Канадой в матче чемпионата мира 2020 года (6:0).
03:00
Задержан подозреваемый в нападении на пенсионера в метро Москвы
Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что ранее нанёс пенсионеру несколько ножевых ранений в московском метро.
03:00
Александров: никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались
Автор четвёртой шайбы сборной России в матче с канадцами (6:0) на молодёжном чемпионате мира по хоккею Никита Александров прокомментировал исход игры.
03:00
Мифтахов: приятно одержать самую крупную победу над Канадой в истории
Вратарь молодёжной сборной России Амир Мифтахов прокомментировал крупную победу над командой Канады на чемпионате мира-2020 для игроков не старше 20 лет.
03:00
В Иране пригрозили сбивать разведчиков в районе совместных учений
Заместитель командующего и глава штаба армии Хабибулла Саяри заявил, что любые разведывательные летательные и морские аппараты, обнаруженные в районе учений Ирана, России и Китая, будут сбиты.
03:00
Экс-наставник сборной Испании стал новым тренером Головина в «Монако»
В «Монако» сменился главный тренер.
03:00
Эксперты дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу
Эксперты столичной Госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу.
03:00
Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами
Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.
03:00
Сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ
Сборная России крупно переиграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков не старше 20 лет.
03:00
Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила на своей странице в Instagram фотографию с членами своего штаба и ученицами Анной Щербаковой, Алёной Косторной и Александрой Трусовой, которые заняли весь призовой пьедестал на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»
Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трёх экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
03:00
«Ак Барс» всухую обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой
Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
03:00
Сборная России громит Канаду с разницей в шесть шайб в матче МЧМ по хоккею
Сборная России разгромно обыгрывает Канаду после первого периода матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
В ООН не обсуждают вопрос отправки миссии в Донбасс
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в Совете Безопасности ООН не выносился на обсуждение вопрос об отправке миссии в Донбасс.
03:00
«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Норвич» в матче АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Сборная России довела до разгромного счёт матча МЧМ с Канадой
Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
«Лестер» победил «Вест Хэм» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ
«Лестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
03:00
В «Роскосмосе» рассказали о планах по космическим пускам в 2020 году
«Роскосмос» планирует выполнить около 50 космических пусков в 2020 году, что почти в два раза больше осуществлённых в 2019-м.
03:00
Российские хоккеисты забросили четвёртую шайбу Канаде в матче МЧМ
Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Биатлонисты Рёйселанд и Кристиансен выиграли Рождественскую гонку
Норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Ветле Кристиансен стали победителями традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
03:00
Гиря заняла четвёртое место на чемпионате мира по рапиду
Хампи Конеру из Индии выиграла чемпионат мира по рапиду в Москве.
03:00
Генсек ООН осудил взрыв в Сомали
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил подрыв автомобиля, начинённого взрывчаткой, в сомалийской столице Могадишо, в результате которого погибли десятки человек.
03:00
Сборная России крупно обыгрывает Канаду после первого периода матча МЧМ
Сборная России обыгрывает Канаду после первого периода матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве
Шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по рапиду.
03:00
Российские хоккеисты забросили две шайбы за три минуты матча МЧМ с Канадой
Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Премьер Украины оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране.
03:00
Стала известна дата поединка Александра Емельяненко с Исмаиловым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107 в Москве.
03:00
Сборная России открыла счёт матча МЧМ с Канадой уже на второй минуте
Сборная России открыла счёт в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Канады.