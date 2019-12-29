CNEWS: Депардье исполнил французский хит 70-х на русском в дуэте с российской певицей

Французский актер Жерар Депардье записал в дуэте с российской певицей Зарой знаменитую композицию 70-х годов «Paroles, Paroles...», сообщает CNEWS. Как передаёт издание, на видео из студии звукозаписи можно увидеть, как артист читает текст песни на русском языке.

Французский актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство и всё ещё пользующийся в России большой популярностью, записал в дуэте с российской певицей Зарой композицию «Paroles, Paroles...», ставшую известной в исполнении Далиды и Алена Делона в 1973 году, сообщает CNews.

Увидеть и услышать, как актёр произносит слова песни на русском языке можно в акккаунте Зары в Instagram, насчитывающем 1,5 млн подписчиков.

Как сообщается, опубликованное 25 декабря видео из студии звукозаписи набрало уже 140 тыс. просмотров в социальной сети. При этом дата выхода альбома Зары, на котором можно будеть услышать песню, остаётся неизвестной.

Как напоминает издание, Депардье, ставший обладателем российского паспорта в 2013 году, регулярно приезжает в Россию, участвует во множестве российских проектов и даже запустил собственную марку продуктов питания. В скором времени он также исполнит роль Леонида Брежнева в польском фильме.