BFM: Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне

Жерар Депардье готовится исполнить роль Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны, сообщает BFM. Как передаёт издание, центральным персонажем картины станет партийный руководитель Чехословакии того времени Александр Дубчек, на роль которого претендует другой — неназванный пока — актёр с мировым именем.

Французский актёр Жерар Депардье в скором времени появится на большом экране в роли советского генсека Леонида Брежнева, пишет BFM TV. Как передаёт издание, актёр примет участие в проекте хорватского режиссёра Лордана Зафрановича с бюджетом $10 млн.

Фильм, название которого ещё не утверждено, выйдет на экраны в 2021 году и будет рассказывать о событиях Пражской весны 1968 года, сообщает сайт телеканала. Центральным персонажем картины станет первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчек, попытавшийся «либерализовать политику своей страны».

По словам продюсера фильма Андрея Антонио Леки, роль Дубчека также исполнит «всемирно известный актёр», переговоры с которым, однако, всё ещё ведутся.

Как напоминает издание, в 2013 году Жерар Депардье принял гражданство России в знак протеста против повышения налогов во Франции. По этому случаю он назвал Россию «великой демократией».